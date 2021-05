Für Gemeindeglieder der Apostelkirche und auch über die Gemeinde hinaus war es für viele Menschen eine willkommene Einrichtung: Von März bis Oktober lud die Apostelkirche an einem Sonntag im Monat zu einem gemeinsamen Mittagessen ins Gemeindehaus. „Sonntag ma(h)l anders“ war die Aktion überschrieben, mit der Pfarrerin Susanne Wildberger Besuchern entgegenkam. Doch seit das Gemeindehaus verkauft ist, fehlt der Apostelkirche der Raum dazu.

„Eine tolle Idee“, attestiert Pfarrerin Katherina Westrich von der Christuskirche. Zu schade, um sie sterben zu lassen, und Anlass für die Pfarrerin, die Initiative zu ergreifen und „Sonntag ma(h)l anders“ in ihrer Gemeinde weiterzuführen. Die Tatsache, dass Besucher aus der ganzen Stadt das gemeinsame Mittagessen aufgesucht haben, hat sie bestärkt, die Aktion zu übernehmen und im Gemeindesaal der Christuskirche zu etablieren.

Doch ohne engagierte Helferinnen und Helfer sei das Angebot nicht zu stemmen. Deswegen möchte Westrich ein Team aufstellen, auf das sie für das Sonntagsmahl zurückgreifen kann. Gesucht werden Frauen und Männer, die Spaß daran haben, neue Menschen kennenzulernen und sich vorstellen können, bis zu vier Mal im Jahr an einem Sonntag ein gemütliches Beisammensein bei Essen und Trinken auf die Beine zu stellen. Aufgaben wie Einkaufen, Kochen, Dekoration und Auf- und Abbau werden je nach Interesse und Fähigkeiten verteilt.

Wer helfen will, der kann sich melden

Bestärkt wird Katherina Westrich in dem Ergebnis einer 2019 gemachten Sozialraumanalyse ihrer Gemeinde im Osten der Stadt. „Gesundheit, Ernährung und Kultur waren die Themen, die die Menschen interessiert haben.“ Gemeinsam Essen nach dem Sonntagsgottesdienst habe es in der Vergangenheit beispielsweise zu Christi Himmelfahrt, Erntedank und im Advent gegeben. „Essen verbindet“, verweist die Seelsorgerin auf gelebte Gemeinschaft. Die sei in ihrer Gemeinde notwendig. Es gebe so viele Menschen, die allein zu Hause leben und froh und dankbar für Begegnung und Gespräch sind. Bei dem Sonntagsmahl gehe es nicht um eine Armenspeisung, sondern um das soziale Miteinander. Wer die Pfarrerin bei ihrem Vorhaben unterstützen möchte, kann sich bei ihr melden. Telefon: 0631/42584. E-Mail: katherina.westrich@evkirchepfalz.de.