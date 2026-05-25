Hans Doll, Pfarrer im Ruhestand und langjähriger Seelsorger der Pfarrei St. Norbert, ist vor wenigen Tagen – am 19. Mai – gestorben. Er wurde 94 Jahre alt.

Von September 1990 bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand im Juli 2007 leitete Hans Doll die Gemeinde St. Norbert im Osten der Stadt. „Giovanni, nimm dich nicht so wichtig“, den Satz, den Papst Johannes XXIII. einmal über sich selbst gesagt hat, kennzeichnete auch das Leben von Hans Doll. Mit ökumenischen Gottesdiensten, einem guten Verhältnis zu Messdienern, Kindergarten und den Gremien der Pfarrei trug er zu einer lebendigen Gemeinde bei. Mit Hausbesuchen suchte er den Kontakt zu Familien. Alte und Kranke suchte er in Pflegeheimen und im Krankenhaus auf. Selbst im Ruhestand hielt er in Altenheimen die Messe und spendete die Krankenkommunion.

Eines seiner Markenzeichen war seine schwarzblaue Baskenmütze. Frankophil angehaucht, pflegte er Kontakt zu französischen Mitbrüdern. Selbst im hohen Alter ließ er es sich nicht nehmen, samstags mit seinem Einkaufstrolley über den Wochenmarkt zu spazieren und einzukaufen. Schwergefallen ist es ihm im Ruhestand mit zu erleben, wie die Kirche St. Norbert Anfang 2021 profaniert und zugunsten einer neuen Kindertagesstätte mit einem Gottesdienstraum abgerissen wurde.

Hans Doll wuchs in Erzhütten auf, machte am Albert-Schweitzer-Gymnasium Abitur und studierte Theologie. Vor der Übernahme der Pfarrei St. Norbert war er Pfarrer in Ludwigshafen, Homburg, Rammelsbach und in Kirchheimbolanden.