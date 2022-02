Die Pfarrei Heiliger Martin ruft zu Spenden für die Menschen in der Ukraine auf. „Unzählige Zivilisten in der Ukraine sind die Leidtragenden des Krieges“, so Pfarrer Andreas Keller. Die flüchtenden Menschen, insbesondere Kinder, Kranke und Ältere, bräuchten Unterkünfte, Medikamente und Nahrung. Das Hilfswerk Caritas International, an das die Spenden der Pfarrei weitergeleitet werden, habe sich in Zusammenarbeit mit der Caritas Ukraine auf die aktuelle Situation vorbereitet.

In den Sozialzentren der Caritas erhalten die Menschen eine warme Suppe, Decken und einen geschützten Platz zum Schlafen, Essen und Waschen. Außerdem habe die Caritas Telefon-Hotlines eingerichtet. Seit sich die kriegerischen Ereignisse in der Ukraine überschlagen, hätten die Menschen große Angst und viele Fragen, so Keller.

Viele Menschen hätten in den vergangenen Stunden und Tagen Schreckliches erlebt. Sozialarbeiter und Psychologen der Caritas unterstützten vor Ort kriegstraumatisierte Menschen dabei, das Erlebte zu verarbeiten. Mitarbeitende und Freiwillige sorgen zudem für den sicheren Transport der vertriebenen Familien zu ihren Angehörigen.

In Gottesdiensten am vergangenen Wochenende seien bereits 1000 Euro an Spenden eingegangen, berichtet Keller. Das Spendenportal der Pfarrei Heiliger Martin für die Ukraine ist im Internet erreichbar.