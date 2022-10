Ein Klassiker unter den Polizeimeldungen – neben den fast täglichen Berichten zu betrunkenen oder bekifften E-Scooter-Fahrern –, ist angebranntes Essen. Im jüngsten Fall, der sich in Kaiserslautern ereignete, ist es zu einem stattlichen Sachschaden gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, mussten am Dienstag eigene Einsatzkräfte und die Feuerwehr zu einem Brand ausrücken. Anwohner meldeten am Abend ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 27-jährige Wohnungsinhaber eine Pfanne mit Öl auf dem eingeschalteten Herd vergessen, wodurch der Brand entstand. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand.