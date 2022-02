Pfandringe an den Mülltonnen in der Innenstadt – diesen Vorschlag haben die Grünen dem Stadtrat unterbreitet. Dort wurde der Punkt an den Werkausschuss der Stadtbildpflege weiterverwiesen. Warum aus der Idee wohl nichts werden wird.

Zur Debatte stand die Idee, ob sich nicht um die Mülltonnen in zentraler Innenstadtlage Pfandringe anbringen lassen, damit Menschen, die sich mit dem Sammeln von Pfandflaschen etwas Geld hinzuverdienen, nicht im Müll wühlen müssen. Anstatt die Pfandflaschen in den Mülleimer zu werfen, könnten Passanten diese in den Pfandring stellen und die Flaschen so leicht zugänglich machen, schilderte Holger Munderloh (Grüne). Er bat die Stadtbildpflege um eine Einschätzung der Idee.

„Die Idee hat viel Charme, aber ich glaube nicht, dass sie funktioniert“, sagte Bürgermeistern Beate Kimmel. Dieser Einschätzung schloss sich Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege, an. In ganz Deutschland gebe es negative Erfahrungen mit den Pfandringen, da diese Passanten dazu veranlassten, ihren Müll darin zu deponieren, was ein unschönes Stadtbild ergebe.

Innerhalb kürzester Zeit zugemüllt

In Kaiserslautern selbst habe es bereits einen Versuch in Kooperation mit dem FCK gegeben, bei dem Bierkästen an Müllbehälter angebracht wurden, um so das Sammeln von Pfandflaschen zu ermöglichen. Diese Lösung sei zwar stark improvisiert gewesen, doch das Ergebnis klar: Die Kästen seien innerhalb kürzester Zeit zugemüllt worden und die Menschen, die nach Pfandflaschen Ausschau hielten, hätten doch in den Mülltonnen suchen müssen.

Bei den Mülleimern, die in Kaiserslautern aufgestellt sind, gebe es zusätzlich das Problem, dass der Hersteller keine Pfandringe anbiete – weder zum Nachrüsten noch bei der neuen Beschaffung von Mülleimern. „Es müsste also wieder improvisiert werden“, schilderte Buchloh-Adler. „Die Idee ist gut, aber die Umsetzung in die Praxis nicht zufriedenstellend“, fasst die Werkleiterin ihre Einschätzung zusammen. Der Vorschlag soll in einer nächsten Sitzung noch einmal besprochen werden.