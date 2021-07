Die Pfalzwerke Infrastruktur, eine Tochter der Pfalzwerke, hat das Kaiserslauterer Ingenieurbüro Werkplan übernommen. Alle Mitarbeiter behalten ihre Arbeitsplätze, teilten die Pfalzwerke mit.

Die Werkplan GmbH ist seit dem 1. Juli Teil der Pfalzwerke-Gruppe und ergänze das Portfolio im Bereich Kommunen um städteplanerische Dienstleistungen. Während die Infrastruktur GmbH bisher überwiegend im Bereich Erschließung von Neubaugebieten tätig war, erweitere der Kauf des Ingenieurbüros das Dienstleistungsangebot in Richtung Stadt- und Raumplanung, Grundstücksentwicklung sowie Objektplanung. So könnten Kommunen künftig bei der Quartiersentwicklung und im Städtebau bereits frühzeitig die Werkplan-Expertise in Anspruch nehmen und Lösungen aus den Bereichen Energie- und Wärmeversorgung und Energievertrieb in ihre Planung integrieren.