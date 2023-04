Das Thema „Wasser“ bietet viele Steilvorlagen für Konzertprogramme. Das Pfalztheater nutzte dies für ein Expeditionskonzert für Hörer ab zehn Jahren unter dem Titel „Wasser marsch!“ Bei einem der vier Programmpunkte waren auch regionale Musikschüler beteiligt.

Das pädagogisch ausgerichtete Themenkonzert in Kooperation mit Musikschulen aus Stadt und Landkreis Kaiserslautern sowie der Kreismusikschule Kusel bot eine Synthese aus Gemeinschaftsprojekt, Gesprächs- und Mitmachkonzert mit pädagogischem und konzertantem Anspruch. Als Konzertpädagogin Desiree Kohl das Programm konzipierte, konnte niemand ahnen, welche ruinöse Rolle ein Wasserschaden im Großen Haus in dieser Saison spielen würde, und so wurde ungewollt das Leitthema zu einem Bumerang.

Programmatisch entschied sich Kohl für Werke von Größen wie Smetana und Beethoven, am Anfang stand jedoch eine zeitgenössische Klavierkomposition. Die Ballade des südkoreanischen Komponisten Yiruma „River Flows In You“ zelebrierte der Pianist Johan Marin Prieto in ausdrucksvollen melodischen Linien.

Ein Beethoven-Gewitter und schottische Inseln

Das zweite Werk, Beethovens 6. Sinfonie – die Pastorale –, vom Komponisten selbst als Erinnerung an das Landleben charakterisiert, überraschte ebenfalls. Hier hätte sich der zweite Satz (eine Szene am Bach) besser für den Anlass geeignet als der vierte mit der Bezeichnung „Gewitter, Sturm.“ Im Hinblick auf dessen hohen Schwierigkeitsgrad bei tiefen Streichern etwa, die Donnergrollen nachahmen und vielen weiteren Finessen eignete er sich auch nicht für das Gemeinschaftsprojekt, sodass die 25 ins Konzert einbezogenen Schüler weiter pausierten.

Das nächste Werk – die Konzertouvertüre über die Hebriden-Inseln von Mendelssohn-Bartholdy – überzeugte durch die Subtilität und Angemessenheit der Interpretation: Bei der musikalisch illustrierten zerklüfteten Inselwelt Schottlands wirkte der Kapellmeister Anton Legkii wie ein Fels in der Brandung, arbeitete souverän diese wechselnden Klang- und Stimmungsbilder stringent heraus.

Im Zentrum: Natürlich „Die Moldau“

Die Musikschüler kamen erst beim zentralen Programmpunkt zum Zug: der sinfonischen Dichtung „Die Moldau“ von Smetana. Das Zusammenwirken von regionalen Schülern und der Pfalzphilharmonie Kaiserslautern war wirkungsvoll. Die Einführung von Annabelle Köhler wirkte detailliert und informativ. Und in Smetanas genialer Musik kommt ohnehin das Gleiten der Wellen und das pulsierende Leben am Ufer sehr anschaulich zum Ausdruck.

Das Gemeinschaftsorchester trotzte sicher den Stürmen der Partitur, fand zu klanglicher Homogenität und Expressivität. Der Dirigent überzeugte mit klaren Werkvorstellungen und Übersicht. Die Rechnung der Konzeption als pädagogisches Gemeinschaftswerk und in Interaktion mit dem Publikum ging hier, insgesamt aber nur bedingt, auf.