Die Foyers des Pfalztheaters präsentierten sich am Freitagabend ganz in Rot. Das Pfalztheater beteiligt sich am bundesweiten Protest der Theater- und Opernhäuser unter dem Stichwort „#AlarmstufeRot“. Damit solidarisiert sich das Theater mit den Nöten aller Künstler und Kulturschaffenden des Landes, die vom derzeitigen Corona-Lockdown betroffen sind. Die Aktion läuft bis Ende November. Die Pfalztheater-Foyers erstrahlen an jedem Tag in Rot, jeweils bis 22 Uhr.