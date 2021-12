Aufgrund der großen Nachfrage wiederholt das Pfalztheater sein weihnachtliches Chorkonzert am Mittwoch, 8. Dezember, 16 Uhr.

Chordirektor Gerhard Polifka hat ein besonders festliches Programm zusammengestellt. Den Anfang macht Johann Sebastian Bachs einzigartige Weihnachtskantate „Gloria in Excelsis Deo“ („Ehre sei Gott in der Höhe“). Die große Bewunderung des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy für die Kunst des alten Meisters Bach ist in seinen Kantaten deutlich hörbar. Auch „Vom Himmel hoch“ zeugt von seiner Beschäftigung mit Bachs Werken. Kontrastiert werden die beiden Werke durch „The First Nowell“ von Ralph Vaughan Williams.

Gerhard Polifka leitet Chor und Orchester des Pfalztheaters. Als Solistinnen und Solisten sind Seung Min Baek, Elena Laborenz, Zoe Juhyun Park (Sopran), Youngeun Kim (Tenor), Ralph Jaarsma und Radoslaw Wielgus (Bariton) dabei.

Info

Karten können online unter www.pfalztheater.de oder telefonisch unter 0631 3675209 gekauft werden.