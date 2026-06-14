Keine leichte Kost bot das Ensemble des Pfalztheaters seinem Publikum am Samstagabend mit der Premiere von „Dead Man Walking“. Doch der lange Applaus sprach am Ende für sich.

„Dead Man Walking“ ist eine moderne amerikanische Oper von Jake Heggie. In der Inszenierung nach dem Buch der Ordensschwester Helen Prejean erlebten die Besucher – in englischer Sprache samt deutscher Übersetzung – knapp drei Stunden lang die Vorbereitung eines Mörders auf seine Exekution. Nicht jeder Premierengast kam von Anfang an mit dem Tribünenbild klar, für das sich Regisseur Philipp Westerbarkel und Bühnenbildner Thomas Dörfler sich entschieden hatten: Da war ein schlichtes Wohnzimmer oder auch Hotelzimmer zu erkennen, das sich dann aber ohne größeren Umbau von Kulissen in einen Knast verwandelte.

Joseph de Rocher (Hyunkyum Kim) soll einen Mord begangen haben, was er strikt leugnet. Er will mit Ordensschwester Helen (Anna Harvey) sprechen. Bei ihrem ersten Treffen macht er sie dann an: „Sie sind der Engel des Todes!“ Seine Einschätzung ändert sich jedoch, als sie sich mehr und mehr um ihn kümmert. Im Hintergrund erscheinen weitere Sträflinge. Die Mutter des Verurteilten (Bethany Yeaman) verteidigt ihren Sohn als „das gute Kind“, während der Vater des Opfers (Johannes Fritsche) wütend die Bühne stürmt. Polizisten treten auf, das Wohnzimmer wird zum Gefängnis und dann fällt das Urteil: „Keine Begnadigung“.

Tenor im Publikum zur Pause: Gut, aber anstrengend

Die Bühne füllt sich mit Brüdern, Schwestern und Eltern beider Seiten, mit Nonnen, Geistlichen und Gefängniswärtern. Jeder vertritt seine eigene Meinung; Schwester Helene will „nur vermitteln“. Nach 80 Minuten geht’s für Bühne und Besucher erst einmal in die Pause. „Die Geschichte ist verstörend“, beschreibt einer der Zuschauer, Charles Cusik-Smith, seine vorläufigen Eindrücke. „Dead Man Walking“ sei keine richtige Oper, sondern eher ein Drama mit Musik, lautet seine Meinung. Interessant fand er, dass in der Geschichte jemand getötet werden soll, der selbst getötet hat. Als Schotte habe ihn die Inszenierung in englischer Sprache dazu animiert, die Premiere zu besuchen.

Durch den gleichnamigen Film sei die Geschichte zwar bekannt, sagt eine weiterer Gast, Rainer Wirth. Da aber alles im gleichen Bühnenbild stattfinde, habe man schon überlegen müssen. Davon abgesehen erlebte der Abonnent bis dahin eine „an sich schöne Produktion“. „Gut, aber vom Thema her unglaublich anstrengend“, lautete das Zwischenfazit von Dagmar König. Man habe das Gefühl, ein gesungenes Theaterstück zu erleben: „Keine Arie, es fehlt die Liedform“. Überfordert habe sie, wie der gleiche Raum zunächst Schlafzimmer ist, dann zur Polizeistation und schließlich zum Gefängnis wird. Die Leistung der Sänger fand sie „fantastisch“ – vor allem die der Schwester Helen. „Und der Vater-unser-Chor war unglaublich“, ergänzte die Besucherin später nach dem Schlussakt. Von einem „Wechselbad der Gefühle“ sprach Anne Lauterbach. Ob Angst, Verzweiflung oder Hoffnung: Alle Gefühle würden angeregt. Insgesamt fand sie den Zeitgeist sehr gut getroffen. Bühnenbild und Licht, dazu die Kostüme – alles passe zusammen. Ein Wechsel des Bühnenbilds wäre ihrer Meinung nach unnötig; das regele die Requisite. Ferner hab die Besucherin die tolle gesangliche Leistung hervor.

Viel Lob für die Chorleistung

Mit Beginn des zweiten Akts war dann „Dead Man Walking“ angesagt. Das Urteil stand fest. Am 4. Dezember um Mitternacht sollte es soweit sein. „Ich gehe in die Hölle“ und „Ich bereue nichts“, erklärte der Mörder, bevor er sich am Ende doch zu seiner Schuld bekannte. Mit Elvis Presleys „Jailhouse Rock“ fand er dann mit Ordensschwester Helen den gemeinsamen Ton. Mit viel Applaus und „Bravo“-Rufen – auch für das Orchester und seinen Dirigenten Oliver Pols – dankten die Premierengäste teilweise stehend zusammen mit den Solisten auch dem Chor des Pfalztheaters und seinem Kinderchor.

Die Chorleistung hob auch Karin Mansel-Ballier hervor. Die Inszenierung insgesamt hatte die Besucherin als gewaltig und beeindruckend, wenn auch teilweise als sehr laut erlebt. Ans Herz gegangen sei sie ihr aber nicht, bekannte sie. Hauptdarsteller Kim in der Rolle des Mörders fand sie gut, die Schwester Helen habe sie dagegen als etwas steif empfunden. Eher zufällig war eine weitere Besucherin am Samstagabend zur Premiere gekommen. Sie habe ein tiefgründiges und vielschichtiges Stück erlebt, mit noch einigem Raum zum Nachdenken. Außerdem hob sie die gute Performance der Akteure hervor und begrüßte, dass die Oper „keine ewig langen Arien“ enthalte.

Böhm: „Ein Stück, das mitten ins Herz geht“

„Diese Oper ist ein Glücksfall – ein Stück das mitten ins Herz geht und einem mitnimmt“, hatte Daniel Böhm als Künstlerischer Direktor des Hauses in seiner Begrüßung betont. Sein Danke galt allen, die mit ihrem Einsatz auf und hinter der Bühne zu Antworten auf die Frage nach dem Menschlichen beziehungsweise Unmenschlichen beigetragen hätten. Wie ein Hotelraum zum Gefängnis werde, sei ergreifend und durch die Requisite bis ins kleinste Detail nachempfunden.