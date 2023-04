Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im künstlerischen Lebenslauf des Dirigenten Uwe Sandner kommt seiner Zeit in Kaiserslautern zweifelsohne besondere Bedeutung zu. An der Lauter gab er nicht nur ungewöhnlich lange den Takt im Orchester des Pfalztheaters vor, sondern errang außerdem die aufrichtige Zuneigung und Bewunderung des Publikums. Am heutigen Dienstag begeht der Maestro, der sich im Vorjahr aus Kaiserslautern verabschiedet hat, seinen 60. Geburtstag.

Der gebürtige Mainzer studierte Tonsatz, Klavier und Dirigieren in Berlin und Köln. Aufs Examen, das er mit Auszeichnung ablegte, folgten diverse Meisterkurse, ehe er als Solorepetitor in Ulm