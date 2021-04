So kann’s gehen: Eigentlich sollte es „nur“ ein kleiner Tanzfilm vor der beeindruckenden Kulisse einer Pfalzgalerie-Ausstellung werden. Doch nun ist Pfalztheater-Tanzchef James Sutherland mit seinen Tänzern international erfolgreich mit dem Streifen „Spiegelungen“. Gedacht hätte er es selbst nicht.

Ursprünglich war alles anders geplant: Tanzdirektor James Sutherland erkannte in der Pfalzgalerie-Ausstellung „Lichtblicke“ mit den Arbeiten von Adolf Luther eine ideale Kulisse für eine Choreographie. Und inszenierte dort mit zwei seiner Tänzerinnen ein sechsminütiges Stück. Aufgezeichnet und künstlerisch bearbeitet wurde es von der Mainz/Wiesbadener Tanzfilm-Firma DeDa-Productions. Es sollte eine Hommage an das Werk Luthers wie die Ausstellung gleichermaßen sein, die der Öffentlichkeit leider nur wenige Wochen in dem Museum des Bezirksverbandes zugänglich war.

Zur Musik ihres Tänzerkollegen Davide Degado entfalten Camilla Marcati und Anna Gorokhova spannungsgeladene Bewegungsabläufe und eindringliche Bilder. Schon diese setzen sich mit den Grundgedanken der Ausstellung, eben jener Spiegelung, der Multiplikation und der Aufnahme von Sinneseindrücken, auseinander. Eine zusätzliche zweite Ebene brachten die Mainzer Filmprofis mit ihrer digitalen Bearbeitung ins Spiel. Und so überlagern sich in dem Sechsminüter Sequenzen und Figuren ähnlich wie in einem Kaleidoskop. Herausgekommen ist ein suggestiver, hypnotischer Film, der den Betrachter unweigerlich in den Bann zieht. Wovon man sich alsbald auch in Schweden ein Bild machen konnte.

„Bin total begeistert“

„Ich wusste von dem Screendance-Festival in Stockholm und habe mir gedacht: Warum nicht unseren Film dort einreichen. Zusammen mit DeDa-Productions haben wir uns dann beworben“, schildert Sutherland den Weg seines Films vor die Festival-Jury im Hohen Norden. Es sei ihm klar gewesen, dass der Pfalztheater-Beitrag „einer von Tausenden Bewerbungen aus der ganzen Welt sein würde“. Umso mehr freut sich der Schotte nun, dass es geklappt hat.

Das Screendance-Festival präsentiert nun schon zum achten Mal in Folge herausragende Tanzfilme. Von einer siebenköpfigen Fachjury – darunter Choreographen, Tänzer und Filmemacher – ausgewählt wurden für diese Ausgabe 88 Beiträge, darunter eben Sutherlands „Spiegelungen“. Zu sehen sein werden die Beiträge und ein reichhaltiges Begleitprogramm zwischen dem 22. und 29. April in Stockholm, genauer: im dortigen Dansmuseet, „dem weltweit ersten Museum für Tanz und Bewegung“, wie es auf der Homepage heißt. Die Produktion geht danach normalerweise auf Tour durch Schweden, aber auch ins Ausland. Den Pandemiezeiten geschuldet ist heuer die Verlegung ins Internet. Der Kaiserslauterer Beitrag ist am Sonntag, 25. April, zu sehen; um 18 Uhr geht dieser Festivalabend los, „Spiegelungen“ steht nach US-amerikanischen, italienischen und chinesischen Produktionen auf dem Programm.

Abgesehen von der Ehre, überhaupt unter den gezeigten Beiträgen zu sein, wird es auch noch zwei Hauptgewinner geben. Die Preise sind Arbeitsstipendien in Schweden. „Wir sind total begeistert, dass unsere Arbeit, dass unsere Zusammenarbeit von Pfalztheater und Pfalzgalerie für eine weltweite Plattform ausgewählt wurde“, kommentiert der Compagniechef den unerwarteten Erfolg.

