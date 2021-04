Sie lassen sich nicht unterkriegen: die Tänzer des Pfalztheaters unter ihrem Chefchoreographen James Sutherland. Und so haben sie nach der zweifach und auf unbestimmte Zeit verschobenen Premiere ihres Tanzabends „Human – 8 Words“ ein weiteres „Machwerk“ ausgearbeitet. Und das wird sich auch durch Corona nicht stoppen lassen.

Künstler und Veranstalter vieler Sparten sind derzeit massiv in Bedrängnis. Neben finanzielle Sorgen der freischaffenden Kollegen tritt bei den festangestellten der Frust, in ihrem Handeln massiv eingeschränkt zu sein. Und das, obwohl die Kulturbranche ihre Hausaufgaben in Sachen Vorbeugung einwandfrei erledigt hatte. Im Gegensatz zur politischen Klasse, die den Sommer über offensichtlich verschlafen hat, statt tragfähige und sinnvolle Konzepte – analog zur Kulturbranche – zur Eindämmung des Virus’ zu entwickeln.

Inzwischen macht sich in der Szene neben Frust auch Resignation breit, verständlich angesichts einer im wahrsten Wortsinne hoffnungslosen Situation ohne jeglichen Silberstreif am Horizont. Einen Kontrapunkt dazu setzt das Tanzensemble des Pfalztheaters, auch wenn sein Haus nun mittlerweile bis Ende März geschlossen bleiben soll.

„Tanzt, sonst sind wir verloren“

„Ich bin immer wieder überrascht, in welch guter Stimmung meine Tänzer trotz alledem sind“, bekennt Chefchoreograph James Sutherland. „Mittlerweile haben wir uns an die Restriktionen fast schon gewöhnt“, bemerkt der Schotte mit beinahe britischem Sarkasmus. Und frei nach Choreographinnenlegende Pina Bausch fügt er hinzu: „Wenn wir nicht tanzen, sind wir verloren.“

Sutherland sieht seine Mannschaft allwöchentlich in einer digitalen Schalte und daneben im Ballettsaal, in dem kleine Gruppen derzeit noch trainieren dürfen. Schließlich gilt es, die jüngste Produktion „Human – 8 Words“ der Truppe „frisch“ zu halten. Irgendwann werde ja schließlich die Premiere stattfinden, so Sutherland, der bereits vom November auf den Januar und jetzt bis auf unbestimmte Zeit verschieben musste. Doch auch abseits des Musentempels sind die Tänzer aktiv. Ihr jüngsten Projekt fand in einer außergewöhnlichen Kulisse statt.

Optische Aha-Effekte

Nur wenige Wochen war die Ausstellung „Lichtblicke“ mit den faszinierenden Arbeiten von Adolf Luther und seinen Künstlerfreunden in der Pfalzgalerie zu sehen. Ein Fest für das Auge, das über die verschiedensten Lichtbrechungen und Spiegeleffekte der Objekte des Künstlers stets vor Herausforderung gestellt wird. Und eine ebenso faszinierende „Kulisse“ für eine Choreographie.

Wobei das Wort Kulisse stark untertreibt. Denn mit ihren optischen Aha-Effekten gibt die Schau im Grunde das Thema der Choreographie vor. Und so nahmen sich die beiden Pfalztheater-Tänzerinnen Camilla Marcati und Anna Gorokhova unter der Regie Sutherlands in den Museumsräumen eben jenes Themas an – dem der Spiegelung, der Multiplikation von Menschen und Körperteilen und damit dem Spiel mit der optischen Wahrnehmung.

Der Blick ins Kaleidoskop

Herausgekommen ist ein rund sechsminütiger Film zur Soundkulisse ihres Tänzerkollegen Davide Degado, der starke Suggestivkräfte entfaltet. Wie der Blick in ein Kaleidoskop, das menschliche Versatzstücke mit den Objekten Luthers in Einklang bringt, wirkt der spannungsreiche Clip. Eine zusätzliche Ebene der Brechung und Verschachtelung haben die Filmemacher der De-Da Productions, einer auf Tanzfilme spezialisierten Firma aus der Rhein-Main-Region, über ihre digitale Bearbeitung erreicht.

Eindringliche Bilder, spannungsgeladene Bewegungsabläufe und rätselhafte Konstellationen ziehen den Betrachter unweigerlich in den Bann und machen Lust aufs Live-Erlebnis – sowohl im Theater, als auch im Museum.

Info