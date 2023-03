„Fuga“ heißt ein neuer Pfalztheater-Tanzabend mit Live-Barockmusik, der am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr Premiere im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) hat.

Krisen setzen nicht selten ungeahnte Kräfte frei und inspirieren zu Neuem: So begreift auch die Tanzsparte des Pfalztheaters die Zeit des Wasserschadens, in der ein Auftritt auf der Bühne des Großen Hauses unmöglich ist, als Chance, extern neue Kontakte zu knüpfen und den Blick in die Zukunft zu richten, teilt das Pfalztheater mit. So entstand nun eine Kooperation zwischen dem Museum Pfalzgalerie mpk und den Pfalztheatertänzern.

Der Tanzabend „Fuga“ will den Kontakt zwischen den Künsten suchen und „zudem den spannungsvollen Austausch zwischen Alt und Neu“. Die Tänzerinnen und Tänzer werden dabei im Dialog mit der Mezzosopranistin Polina Artsis aus dem Opernensemble des Pfalztheaters, dem Solo-Cellisten der Pfalzphilharmonie, Matthias Bergmann, und dem Cembalisten Younggeun Yoon und ausgehend von konkreten dramaturgischen Vorgaben zu barocker Kammermusik zeitgenössische Tanzimprovisationen zeigen.

„Flucht nach vorn“

Der Titel „Fuga“ bezieht sich dem Theater zufolge nicht allein auf die barocke Form der Fuge. Er stehe auch „für die optimistische Flucht nach vorn, das rasante Reagieren auf alle neuen Herausforderungen und ebenso für das Verbindende – die ,Fuge’, die den im Gewohnten klaffenden Riss überbrückt und neue Wege gangbar macht“.

Die künstlerische Leitung haben Luisa Sancho Escanero und Elena Iglesias Galán. Es tanzt das Tanzensemble des Pfalztheaters. Premiere ist am Donnerstag, 9. März, um 19 Uhr. Karten unter www.pfalztheater.de oder Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de .