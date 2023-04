Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Shakespeares Sonette“ heißt eine neue Reihe spartenübergreifender Miniaturen, in denen sich Künstler des Pfalztheaters aus Tanztheater, Schauspiel und Musik mit dem Klassiker auseinandersetzen. Denn die 154 Sonette, 1609 erstmals veröffentlicht, passen so ganz und gar nicht in irgendein Schema.

Zum Auftakt gestalteten Tänzer Yan Jun Chin, Schauspieler Jan Henning Kraus und Harfenistin Konstanze Licht unter dem Motto „ … die Lust hat nie genug!“ in einem seit