Bei Anruf: Wort! Vorausgesetzt Telefonnummer und festgelegte Termine stimmen. Dann meldet sich am anderen Ende erstmalig und einzigartig eine literarische Telefonseelsorge, angeboten vom Schauspielensemble des Pfalztheaters eigens in akuter Coronazeit. Beim Start am Dienstagabend spielte DIE RHEINPFALZ Mäuschen und lauschte.

Das Telefon klingelt. Hannelore Bähr – übrigens Initiatorin der Lesungen – neigt sich über den Tisch, drückt einen „On“-Schalter und lässt mit erhobenem Haupt ein erfreutes „Herzlich willkommen!“ ertönen. Total modern, ohne Telefonhörer in der Hand oder an einer Schnur an die Buchse gebunden. Nichtsdestotrotz nachdrücklich analog. In ihren Ohren stecken Stöpsel, Kabel hängen herunter bis zu einem Smartphone. „Sie sind“, so die Schauspielerin, „mit der literarischen Telefonseelsorge verbunden. Am Apparat ihre Seelsorgerin Bähr. Und mit wem spreche ich?“ Eine kurze Pause, während sich irgendwo in Stadt oder Land ein Anrufer eine der angebotenen Kategorien wie Balladen, Fernweh, Mensch oder auch „Wohin die Liebe fällt oder wenn die Liebe hinfällt“ überlegt. „Aha“, ist Bähr wieder zu vernehmen, „Thema Liebe. Sehr schön. Dann horchen Sie mal. Es kommt ein Text von Mascha Kaleko.“

Wie aus der Ferne erklingt leise eine Miniatur-Drehorgel. Während Hannelore Bähr sie in Händen hält und gleichmäßig dreht, beginnt sie zu lesen: „Ich schreibe Dir einen Liebesbrief/Du gefällst mir so gut/doch ich habe nicht den Mut/Dir das leiseste Wörtchen zu sagen…“ Es ist eine heimelige Atmosphäre. Mucksmäuschenstill. Lichtwarm. Bähr sitzt am ovalen Tisch. Er ist bedeckt mit sortierten Druckseiten und Büchlein. Alles ist gespickt mit bunten Notizzetteln. Sie markieren das literarische Wunschpaket nach Autoren der jeweiligen Kategorien.

Auf Anhieb verzaubert

Es klingelt erneut. Insgesamt werden es 13 seelsorgerische Lesungen am ersten Abend dieses Formates sein. Bähr richtet sich auf, wirkt entspannt und strahlt, meldet sich per Ansage. Ihr Ton verrät Neugierde, wenn sie einmal mehr fragt: „Und mit wem spreche ich?“ Sie wirkt zunehmend entspannter. Sie ist in ihrem Element. Sie trägt vor, lebt die Worte, die Sätze, die Geschichten. Ihre Stimme schwebt, schwelgt und – schweigt! Die moderne Telefonie bietet Szenen freier Rede, Gestik und Mimik. Sie passen herrlich zu jenen bemerkenswerten und sprachbildlich vertonten Kleinigkeiten in den Stücken. So fühlen sie sich an, verpackt in Prosa oder Reim, rund um des Alltags schnöde Banalitäten mit überraschend poetischem Tiefsinn. So fühlen sich, in Bähr-typischer Tonlage ausgesprochen, die Zuhörer auf Anhieb verzaubert und angesprochen.

Natürlich assoziiert jeder den Titel der Aktion mit Maitre Hitchcock („Bei Anruf Mord“). Doch auch die KWG-Reihe „Wortzeit“ könnte Pate gestanden haben. Wichtiger Aspekt war analoges Lesen anstatt digitales Streamen. Es soll hier nicht allzu viel – eigentlich gar nichts – verraten werden. Doch so viel sei gesagt: Wessen Schreiberguss Bähr und ihre Kollegen auch immer hören lassen werden, die Zuhörer gehen mit, fahren, fliegen, fühlen, wes Geistes Text zu vernehmen ist. Einfach mitreißend! Was so viel wie mitreisend bedeutet, ob in Sachen Liebe, Leben, Sehnen oder sonstigen Welten.

Info

Das Format „Bei Anruf: Wort“ ist jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 19 sowie sonntags von 11 bis 12 Uhr unter der Nummer 0157 5230 6340 zu erreichen.