Ein ganzes Schauspielerleben lang stand Fränze Hoffmann auf der Bühne des Pfalztheaters Kaiserslautern. Über vier Jahrzehnte gehörte sie zu den meistbeschäftigten und vor allem populärsten Ensemblemitgliedern. So groß und beständig ist ihre Beliebtheit, dass sich das Publikum noch heute an die Erzkomödiantin erinnert. In der letzten Novemberwoche wäre Fränze Hoffmann 125 Jahre alt geworden.

Als Tochter zweier Schauspieler kam sie in Schlesien zur Welt und stand bereits mit zwei Jahren auf der Bühne. Kinderrollen folgten, 1911 gab sie am Kurtheater Bad