Es ist wieder so weit: Die Kultureinrichtungen der Stadt öffnen am Abend des 22. Juni und bis tief in die Nacht des 23. Juni ihre Pforten, gehen auf die Straßen, locken ins Innere und feiern eine ganze Nacht lang die Welt der Musik, des Theaters, der Kunst, des Films – und alles dazwischen! „So viel los in dieser Nacht“, sagt Pfalztheater-Schauspieler Rainer Furch, ,,da können die Besucher gar nichts falsch machen“. Und doch hat man als Nachtschwärmer gerade bei dem großen Aufgebot die sprichwörtliche Qual der Wahl: Wo beginnt man das nächtliche Kultur-Bummeln? Wo beendet man es? Und wo zweigt man mittendrin ab?

Ein Termin in dieser Nacht steht für den Akteur jedenfalls fest: „Um 20.30 Uhr muss ich auf der Werkstattbühne selber ran. Aber vorher und danach will ich mich einfach treiben lassen, streunen, hängenbleiben und weiterziehen. Der Plan heute kann sich also noch beliebig ändern.“

Zum ,,Wachwerden“ empfiehlt der Mime beispielsweise eine kleine Stippvisite bei dem Duo „LiteraTöne“ in der Kaffeerösterei oder einen Gratis-Tanzkurs auf dem Stiftsplatz. Danach sei man startklar für das kunterbunte Getümmel. „Und dabei nicht vergessen, sich Zeit für ein Bier zu nehmen“, rät Furch. Doch sein ganz persönliches Highlight ist der Besuch im stimmungsvoll beleuchteten Japanischen Garten. „Ich empfehle diesmal ein bisschen Weltflucht. Sprich: ab in den zauberhaft illuminierten Japanischen Garten, mit dem Lange-Nacht-Flyer in der Hand die Szenerie genießen, einfach hören und schauen, und sich nicht ärgern, was man alles wieder verpasst hat. Ooommm!“