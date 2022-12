Wegen Erkrankung im Ensemble entfällt die für Samstag, 3. Dezember, 19.30 Uhr, geplante Vorstellung von Büchners Drama „Woyzeck“ in der Tom-Waits-Robert-Wilson-Fassung am Pfalztheater. Bereits gekaufte Karten können an der Theaterkasse umgetauscht werden.