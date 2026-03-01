Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Schranke im Parkhaus des Pfalztheaters beschädigt. Um 2.18 Uhr sei ein lauter Knall zu hören gewesen, teilt die Polizei mit. Bei der anschließenden Überprüfung stellten Polizisten fest, dass die Schranke beschädigt in der Einfahrt zum Parkhaus lag. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631 369 14199 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 zu melden.