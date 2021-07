Nachdem das Pfalztheater pandemiebedingt auch das pädagogische Programm herunterfahren musste, gibt es jetzt gute Nachrichten für die jungen und jung gebliebenen Theaterfans: In der kommenden Spielzeit soll es wieder die beliebten Spielclubs geben, in denen sich junge Menschen unter versierter Anleitung praktisch dem Thema Theater nähern können.

„Spielt, spielt, sonst sind wir verloren!“ Dieses berühmte Zitat der Choreographenlegende Pina Bausch soll nach den Profikünstlern nun auch wieder für den Laienbereich gelten. Und so ist in der kommenden Spielzeit 2021/22 wieder die Theaterpädagogik mit am Start und bietet für Menschen ab neun Jahren diverse Mitmach-Spielclubs an.

Die jüngste Gruppe nennt sich „Theaterstarter“ und wendet sich an Kinder von neun bis elf Jahren. Sie beginnen am 29. September. Die Erwachsenen starten mit den „Spielwütigen“ am 25. Oktober. Um beide Spielclubs kümmert sich Theatervermittlerin und Schauspielerin Barbara Seeliger. Das Junge Theater (für Jugendliche ab 15 Jahren) wird wieder von Regisseurin Yvonne Kespohl geleitet und beginnt mit den ersten Treffen im November.

„Bühnenstürmer“ haben die Nase vorn

„Bühnenstürmer“ nennt sich die Gruppe der 12- bis 15-Jährigen; sie legen sogar schon am 7. September los. Ermöglicht wird das durch die Mitarbeit der Schauspielkollegin Meike Anna Stock, die die „Bühnenstürmer“ betreuen wird.

Stock ist noch nicht lange am Haus: Seit der Spielzeit 2019/20 ist sie Ensemblemitglied des Pfalztheaters. Davor arbeitete sie unter anderem am Volkstheater Rostock, in Freiberg, Leipzig und Landshut. Von 2008 bis 2015 war sie festes Ensemblemitglied des Stadttheaters Pforzheim. Seit vielen Jahren arbeitet sie auch theaterpädagogisch mit Jugendtheater-Ensembles und Laiengruppen und übernahm 2013 für Janoschs „Oh, wie schön ist Panama“ die Regie.

Info

Fragen oder Anmeldungen an Barbara Seeliger: b.seeliger@pfalztheater.bv-pfalz.de oder telefonisch: 0631/3675-292.