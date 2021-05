Selbst wenn die Coronakrise auch das kulturelle Leben seit Monaten lahm legt und Kulturschaffende stresst – am Pfalztheater wird momentan die erste Hoftheater-Saison in der Geschichte des Dreispartenhauses geplant.

Auf Initiative von Intendant Urs Häberli hat sein Kreativteam ein Open-Air-Programm auf die Beine gestellt, das sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder und Jugendliche richtet. Das Hoftheater soll auch in der Zukunft eine zusätzliche, sommerlich-luftige Spielstätte des Pfalztheaters bleiben.

Am Samstag, 5. Juni, soll die erste Hoftheater-Saison am Willy-Brandt-Platz mit einem „Romeo & Julia“-Projekt eingeläutet werden. Regisseurin Yvonne Kespohl, ihr Produktionsteam und das Schauspielensemble erzählen Shakespeares legendäre Liebesgeschichte und stellen dazu ein „Mixtape“, angelehnt an die selige Musikcassettenzeit, mit Songs zusammen, die für eine ganze Generation zum Soundtrack der ersten großen Liebe gehörten. Live begleitet wird das Ensemble von der Band „Fibel“. Wie bei den folgenden Veranstaltungen gibt es auch hier mehrere Termine zur Auswahl.

Mit seinem nunmehr achten Schlagerabend begibt sich Entertainer Günther Fingerle gemeinsam mit seinem Pianisten Frank Kersting am 11. Juni auf eine „Sentimental Journey“ zu den großen Filmoperetten der Weimarer UfA-Zeit und deren genialen Komponisten Werner Richard Heymann. Mit Liedern wie „Das gibt’s nur einmal“, „Irgendwo auf der Welt“, „Liebling, mein Herz lässt Dich grüßen“ oder „Das muss ein Stück vom Himmel sein“ , schrieb Heymann internationale Evergreens.

Unter dem Titel „Sommerserenaden“ laden Ensembles aus dem Orchester des Pfalztheaters unter der Leitung von Kapellmeister Olivier Pols das Publikum zu Freiluftmusik für Streicher- und Bläserensembles, klein aber fein! Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauss, Antonin Dvorák, Edvard Grieg und Peter I. Tschaikowsky – auf der Hoftheaterbühne am 18. Juni.

Mit Astrid Vosberg, Adrienn Cunka, Monika Hügel u. a. geht es im Familienprogramm auf eine musikalische Reise durchs Disneyland! Gemeinsam präsentieren sie für kleine und große Zuschauerinnen und Zuschauer Melodien aus den beliebtesten Disney-Filmen – „Disney? Voll gerne!“ am 26. Juni.

Am 14. und 15. Juli begeben sich Hannelore Bähr und ihr Begleiter am Klavier, Frank Kersting, auf Spurensuche durch Leben und Schaffen der großen Hildegard Knef. Mit ihrem musikalisch-biografischen Abend „Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen …“ porträtiert Bähr auch ein schillerndes Stück deutscher Geschichte.

Das Pfalztheater freut sich außerdem auf ein Gastspiel des Chawwerusch-Theaters aus Herxheim am 12. Juni. Das professionelle und erfolgreiche Theaterkollektiv aus der Südpfalz zeigt im Hoftheater mit „Liberté, wir kommen!“ auf, wie die Französische Revolution in die Pfalz kam – eine aufrührerisch-anrührende Geschichte mit großem Ensemble und Live-Musik. Beginn ist 20.00 Uhr.

Der Vorverkauf startet am Dienstag, 18. Mai. Von Dienstag bis Freitag ist dann die Ticket-Hotline „Hoftheater“ unter der Telefonnummer 0631/3675-209 von jeweils 11 bis 14 Uhr geschaltet. Die verkauften Karten werden zugeschickt. Alle Infos und Termine auf pfalztheater.de. Wegen der Pandemiesituation wird zunächst nur eine limitierte Anzahl von 50 Tickets pro Vorstellung in den Verkauf kommen.