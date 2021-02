Der Probenbetrieb am Pfalztheater soll am 22. Februar wieder aufgenommen werden. Dafür sollen Corona-Tests und Masken für alle Beschäftigten des Hauses zur Verfügung stehen. Dies teilte das Pfälzer Dreispartenhaus am Freitagnachmittag mit.

Der Coronastab des Bezirksverbands Pfalz und das Pfalztheater haben Regelungen entwickelt, um den Probenbetrieb am 22. Februar aufzunehmen, damit frühestens im April wieder Aufführungen unter Corona-Bedingungen möglich sind. Dieser Vorlauf vor dem Spielbetrieb sei notwendig, um das Eingeübte aufzufrischen, teilte der Bezirksverband als Träger des Theaters mit.

Zunächst soll ein reduzierter Spielbetrieb mit wenigen kleineren Produktionen und wenigen Zuschauern unter Beachtung strenger Hygieneregeln stattfinden, wie es ihn bereits im September und Oktober gab. Zentral dabei sei die größtmögliche Sicherheit für das Publikum und die Theatermitarbeiter.

Zwei Testtage pro Woche vorgesehen

Für alle Beschäftigten im Probebetrieb und in den dazu erforderlichen Dienstleistungsbereichen sollen pro Woche zwei Testtage für einen Antigen-Schnelltest angeboten werden. Bei einem positiven Ergebnis müssten sie sich sofort in häusliche Quarantäne begeben. „Dies dient dem Gesundheitsschutz aller Mitarbeiter, denn nach wie vor ist Anlass zu größter Vorsicht und Rücksichtnahme geboten, um Risiken möglichst auszuschließen“, so Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder im Einvernehmen mit Intendant Urs Häberli. „Ein Infektionseinbruch bei der Belegschaft würde zwangsläufig mit erheblichen weiteren Einschränkungen bis hin zu einem langfristigen Betriebsstillstand einhergehen, was wir mit allen Mitteln vermeiden wollen.“

Der Probebetrieb soll zeitlich versetzt über den Tagesverlauf in verschiedenen Räumen stattfinden, so dass ein Zusammenkommen vieler Menschen vermieden wird. Speziell eingewiesene Personen aus der Belegschaft des Pfalztheaters sollen die Schnelltests durchführen. Darüber hinaus stellt der Bezirksverband jedem Beschäftigten kostenlos wahlweise FFP2- oder medizinische OP-Masken zur Verfügung.