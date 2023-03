Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Fernsehprogramm One läuft derzeit täglich die Uralt-Serie „Polizeifunk ruft“. Die gemütvolle Krimireihe, die in den 1960er Jahren höchste Einschaltquoten erzielte, machte den Hauptdarsteller Karlheinz Heß zum frühen Bildschirm-Star. Die Zeitschrift „Gong“ berichtete 1970, er erhalte „Berge von Verehrerpost“. Begonnen hatte er seine Karriere am Pfalztheater Kaiserslautern.

„Polizeifunk ruft“ startete Ende 1966 im Vorabendprogramm der ARD, die erste Staffel wurde noch in Schwarzweiß gedreht. Im Mittelpunkt stehen die