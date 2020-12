Das Kaiserslauterer Pfalztheater hält an den fürs neue Jahr vorgesehenen Premieren fest. Die Proben zum „Vogelhändler“ finden weiterhin statt. Die erste Vorstellung der Operette von Carl Zeller ist für 30. Januar vorgesehen. Zwischen den Jahren macht das Haus komplett dicht.

Auch die Probenarbeit zur Rossini-Oper„Die Italienerin in Algier“ sowie für Schillers „Räuber“ gehen derzeit weiter. Während der Feiertage sollen jedoch alle Aktivitäten eingestellt werden.

In einer auffallend offiziös und gestelzt formulierten Pressemitteilung beruft sich das Theater auf die „jüngsten politischen Beschlüsse auf der Ebene des Bundes und der Länder“ sowie den „damit einhergehenden Abgleich mit dem Träger Bezirksverband Pfalz“. Auf dieser Grundlage werde man im genannten Zeitraum „den Probenbetrieb, alle Vorstellungen und alle Arbeiten einstellen“.

„Aufgrund der Pandemielage und nicht zuletzt auf Empfehlung des Trägers“ will das Theater „allen Beschäftigten über die Weihnachtstage eine größtmögliche Sicherheit bezüglich des Ansteckungsrisikos durch Minimierung von Kontakten am Arbeitsplatz geben“.

Mitteilung: „Beziehungsweise einstweilen“

Sofern danach die Probenarbeit wieder aufgenommen werden kann, will das Pfalztheater die „Vogelhändler“-Inszenierung „bis zu einem neuen Premierentermin am 30. Januar fertigstellen“. Auch die Einstudierung von Schillers „Räubern“ sowie die für die Werkstattbühne geplanten Stücke „Endspiel“ und „Der Popper“ sollen „auf jeden Fall bis zur Generalprobe fertig geprobt werden“, heißt es in der Verlautbarung.

Darüber hinaus bleibe es „das erklärte Ziel, alle Stücke, die in dieser Saison bislang zur Premiere gebracht werden konnten beziehungsweise einstweilen mit einer Generalprobe abgeschlossen wurden, so bald wie möglich in den Spielplan aufzunehmen“.

Über die Feiertage hält das Theater nach eigenen Angaben „für sein Publikum zahlreiche digitale Überraschungen auf Facebook, Instagram und Youtube bereit“. Diese Attraktionen sollen ebenso wie etwaige Vorstellungstermine „rechtzeitig angekündigt werden“.