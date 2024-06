Für die Sanierung der großen Bühne bekommt das Pfalztheater Kaiserslautern 787.000 Euro vom Land. Das teilen die SPD-Landtagsabgeordneten Thomas Wansch und Andreas Rahm mit.

Das Geld aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz ist für die Sanierung des Bühnenbodens einschließlich der Bühnenbodentechnik gedacht. Damit übernehme das Land rund 60 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtkosten. Die Sanierung ist notwendig, weil es kurz vor Weihnachten 2022 einen Wasserschaden im Bereich der großen Theaterbühne gab. „Es freut uns sehr zu hören, dass das Land Rheinland-Pfalz dem Pfalztheater in dieser prekären Lage unter die Arme greifen will. Mit dieser großen Summe kann das Schauspielhaus einen hohen Anteil seiner entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Sanierung decken. Dies ist die Grundlage dafür, dass das Pfalztheater – als eines der wichtigsten Kulturzentren in der Westpfalz mit seinem herausragenden Programm – schnell zu seiner gewohnten Routine zurückfindet“, sagen Wansch und Rahm.