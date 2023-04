Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Oper „La Clemenza di Tito“ ist ein Loblied auf die Milde des Herrschers Titus. Ihr Komponist Mozart erfuhr keine Milde, als die Premiere 1791 in Prag gnadenlos durchfiel. Das Ensemble des Pfalztheaters führte die Oper am Sonntagnachmittag in konzertanter Form auf – eine grandiose Musikstunde des „Best of Titus“.

Dass diese Oper einen hochpolitisch strahlenden Kern hat, offenbart die Philosophie des römischen Kaisers, der von 79 bis 81 nach Christus regierte. „Wenn für die Herrschaft…