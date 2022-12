Die Hoffnung, dass der Spielbetrieb im Großen Haus des Pfalztheaters an Weihnachten wieder aufgenommen werden kann, ist dahin. Die Folgen des am Montag eingetretenen Wasserschadens machen eine Wiederaufnahme bis Ende Januar unmöglich. Bis dahin sollen vorläufig keine Vorstellungen im Großen Haus stattfinden. Darüber hat der Pfalztheater-Pressesprecher Günther Fingerle am späten Mittwochnachmittag in einer Pressemitteilung informiert. In der Suche nach der Ursache gibt es neue Erkenntnisse, wie Fingerle mitteilt: Zu dem plötzlichen Auslösen der Löschanlage sei es „im Zuge der routinemäßigen Überprüfungen der sicherheitstechnischen Anlagen durch die Brandwache der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern“ gekommen. „Weitere Untersuchungen, Probebohrungen technische Prüfungen, Trocknungen und anderes werden ohne Unterlass fortgesetzt beziehungsweise eingeleitet“, heißt es weiter. Diese Maßnahmen würden einige Zeit in Anspruch nehmen; erst danach könne über weitere entschieden werden.

Die Verantwortlichen arbeiten laut Fingerle mit Hochdruck daran, Spielplanalternativen zu finden und eventuelle Ausweichspielstätten für das Große Haus zu finden. Als Sofortmaßnahme wurde das Programm auf der Werkstattbühne erweitert – zunächst bis 1. Januar. Für diese zusätzlichen Veranstaltungen startet der Vorverkauf am 22. Dezember. Der Bezirksverbandsvorsitzende Theo Wieder sagte am Mittwoch: „Uns ist es wichtig, dass das Pfalztheater existent bleibt – wir wollen nicht abtauchen.“ Der Bezirksverband ist Träger des Pfalztheaters.