Das dritte Pfalztheater-Kammerkonzert der Saison steht unter dem Motto „BaRock“. Am kommenden Sonntag, 19. März, geht es um 11 Uhr im Theodor-Zink-Museum von Bach zu Zappa.

Das Duo Doppio, bestehend aus vier Streichern des Pfalztheaters, will dabei zeigen, was Klassik und Rock verbindet. Die These: Rockmusik wäre ohne die jahrhundertelange musikalische Vorgeschichte undenkbar. Wie die verschiedenen Musikstile verwoben sind, präsentieren die zwei Musikerinnen und zwei Musiker in ihrem Konzert „Von BaRock bis Rock“.

Auf klassischen Instrumenten zeigen Ivan Kneževič und Mari Kitamoto (Violinen), Johannes Pardall (Viola) und Caroline Busser (Violoncello), dass Musik keine Grenzen kennt und spielen selbst arrangierte Werke von Renaissance, Romantik bis zur Moderne. Nach einem musikalischen Duell der beiden Duos verschmelzen die vier Streicher zu einem klassischen Streichquartett, das allerdings mehr zu bieten hat als Klassik. Zu hören sind Werke von Händel, Vivaldi, Piazzolla, Queen, Led Zeppelin, Jimi Hendrix und Pfalztheater-Musiker Ivan Kneževič selbst.

Das Kammerkonzert findet ausnahmsweise nicht auf der Werkstattbühne, sondern in der Scheune des Stadtmuseums (Theodor-Zink-Museum) statt. Karten gibt es über die Theaterkasse des Pfalztheaters: Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de, auf www.pfalztheater.de und an der Tageskasse vor Ort.