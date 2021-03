Der Lockdown hat die meisten Kulturschaffenden und auch die Schauspieler des Pfalztheaters Kaiserslautern zu einer Zwangspause verdonnert. Dieser bitteren Untätigkeit setzt die Spielstätte eine neue digitale Serie entgegen. Am Freitag, 19. März, 18 Uhr, starten die „Fundusmonologe“. Für den Auftakt stand Rainer Furch vor der Kamera.

„Schauspielerinnen und Schauspieler im Möbelfundus eingelagert. Sie dürfen noch nicht wieder Theater spielen, werden von der Bühne ferngehalten, warten sehnlichst auf neue Aufgaben …“. So beschreibt die Spielstätte die Situation der Darsteller. Mit welchen Texten und Gedanken sie sich aber die Zeit vertreiben, will die neue digitale Reihe „Fundusmonologe“ zeigen. Das Besondere: Drehort war der Möbel- und Kostümfundus am Blechhammerweg. Den Anfang macht am Freitag Rainer Furch als alter Mann, der sich nach Betriebsschluss in einer U-Bahn-Station verirrt hat.

Weitere Episoden folgen in loser Reihe und werden kurz zuvor auf der Pfalztheater-Homepage und auf Facebook angekündigt. Zu sehen sind die Filme unter www.youtube.com/Pfalztheater und www.facebook.com/Pfalztheater.