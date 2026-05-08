Mit der Premiere von „Herr Puntila und sein Knecht Mattie“ ist Bertolt Brechts beliebte Komödie am Donnerstagabend im großen Haus des Pfalztheaters gestartet.

Mehr als drei Stunden inklusive Pause durften die Premierengäste des Stücks „Herr Puntila und sein Knecht Mattie“ im Pfalztheater miterleben beziehungsweise miterleiden, was Alkohol mit einem Menschen anstellen kann. Mit dem Puntila kann jeder einig werden? Von wegen. Henning Kohne in der Rolle des fettleibigen Gutsbesitzers präsentierte sich seinen Mitspielern ebenso wie dem Publikum als ein sehr kranker Mann mit Anfällen – dazu den jungen Matti (Hans Ehlers), der sich um ihn kümmerte.

„Wo sind wir?“, mag sich mancher Zuschauer gefragt haben, als auf der Bühne lautstarke Flugzeuge über die Decke zogen, dort versanken und ein Auto gleich mit sich nahmen. Herr Puntila hatte da bereits ordentlich von seinem Aquavit getankt. Was ihn umtrieb, war die Verlobung seiner Tochter mit einem Attaché, die dann aber schief ging. Der Großbauer biederte sich nebenbei selbst vier Frauen an und steckte sogar jeder einen Ring an den Finger. Als sie gemeinsam im Hochzeitsgewand erschienen, wollte er nichts mehr von ihnen wissen.

Splitterfasernackt ins Dampfbad

Es ging rund auf der Bühne, als der treue Knecht Matti seinen Herrn schließlich nach Hause fuhr. Herr Puntila ging dort – in seiner splitterfasernackten Schönheit für alle sichtbar – in sein Dampfbad. Danach musste er natürlich erste einmal etwas trinken. Dass seine Tochter Eva vorher schon mit Matti in der Dusche gewesen war, obwohl sie doch den Attaché heiraten sollte, hatte er nicht bemerkt. Unter erneutem Blitz und Donner schickte Herr Puntila die angeblichen Bräute fort und die Premierengäste in die Pause.

Die Darstellung, das Bühnenbild und Bertolt Brechts Komödie passten mit der Thematik in die heutige Zeit, kommentierte eine Abonnentin auf dem Weg nach draußen. Differenzen zwischen Arm und Reich seien nach wie vor aktuell.

Bernhard Gerlach hatte Brechts Stück einfach interessiert. In der Inszenierung habe er eigentlich mehr Musiker erwartet, schilderte er. Außerdem hatte ihn die Länge der Komödie im Pfalztheater überrascht. „Es zieht sich hin“, sagte er. Interessant fand Gerlach die aufwendige Inszenierung insgesamt, das Bühnenbild und auch, wie sich einzelne Figuren verändern. Herr Puntila und sein Knecht Mattie erinnerten ihn ein bisschen an Donald Trump, „aber nicht nur auf ihn reduziert“.

Nacktszenen finden nicht alle gut

Heidi Jung sah die Inszenierung eher kritisch. Sie habe sich etwas anderes vorgestellt, schilderte sie. Die vielen Schreiereien, dazu die Nacktszenen: Sie hätte gerne darauf verzichtet. Dass Bertolt Brecht diese Art der Inszenierung gefallen hätte, konnte sich die Premieren-Besucherin nicht vorstellen. Ausgesprochen gut hatte Jan Reuter bis dahin die Inszenierung gefallen. Er gehe immer gerne ins Theater und sei an diesem Abend wegen Brecht gekommen, verriet er. Seine Erwartungen waren rundum erfüllt. Die Musik, das Bühnenbild, „eigentlich alles“. Henning Kohne in der Rolle des Puntila fand er super: „Wie man ihn kennt“. Und auch, „dass er sich mal nackig gemacht hat“.

Klaus-Peter Hammer wollte zum Stück inhaltlich nicht viel sagen. Das Bühnenbild, die schauspielerische Leistung, überhaupt die Art und Weise wie gespielt wurde, spreche ihn an, berichtete er. Er unterstrich dabei, dass man bei Brecht in der Regel etwas länger nachdenken müsse.

„Vergangen wie im Flug“

Im zweiten Teil der Komödie geht Herr Puntila mit den Gästen alles ganz locker an. Man sitzt gemeinsam am Tisch, vernimmt, dass die Tochter den Matti heiraten will. Und weil Herr Puntila entscheidet, sämtlichen Alkohol in seinem Haus zu vernichten, säuft er direkt alle Flaschen leer. Danach will er unbedingt den Berg hinter seinem Haus besteigen.

Das Publikum würdigte die Schauspieler samt Regieteam mit minutenlangem Schlussapplaus. „Sehr gut, der zweite Teil war hervorragend, kompakter“, sagte Jürgen Blank auf dem Weg zur Premierenfeier. Für ihn seien die drei Stunden der Premiere „vergangen wie im Flug“. Der erste Teil des Stücks hatte sich nach seinem Empfinden allerdings etwas gezogen. Die schauspielerischen Leistungen fand er hervorragend – vor allem die des „Matti“. Darüber, ob die Autos im Bühnenbild hätten sein müssen, war sich der Besucher nicht sicher.

„Bertolt Brecht kann auch Komik“, hob Daniel Böhm, Künstlerischer Direktor des Hauses, in seiner Begrüßung der Premierengäste hervor. Was in Finnland gang und gäbe sei – zum Beispiel „Herr un Geschärr“ – habe die Klassismus-Komödie auf die Bühne gebracht. Er dankte dem Regieteam und dem Ensemble für eine überwältigende Geschlossenheit und Vielfältigkeit und hob die Arbeiten aller an der Inszenierung Beteiligten hervor.