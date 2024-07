Das Pfalztheater Kaiserslautern hat sich am Wochenende in die Sommerpause verabschiedet. Im Großen Haus werden die Sanierungsarbeiten fortgesetzt, die nach dem Wasserschaden vom Dezember 2022 notwendig sind. Deshalb steht die große Bühne in der nächsten Saison später als gewohnt zur Verfügung. Die Spielzeit startet dennoch bereits im September.

Das aufwendig gestaltete Jahrbuch mit dem vollständigen Programm ist bereits erschienen. Zurückmeldet sich das Theater am 13. September auf der Werkstattbühne mit Songs des US-Komponisten Cole Porter: Im Ein-Personen-Musical „Alles Liebe Linda“ spielt Astrid Vosberg die Rolle von Linda Porter – eine starke Frau an der Seite einer der schillerndsten Persönlichkeiten des amerikanischen Showbusiness.

Das Projekt „Body-Bilder“, in dem sich Schauspiel und Tanz gemeinsam unserem Traum vom perfekten Körper widmen, feiert am 15. September Premiere auf dem Gelände der Lauterer Universität. Die Konzertsaison 2024/25 eröffnet die Pfalzphilharmonie unter dem Motto „Sie wünschen, wir spielen“ am 7. und 8. September im SWR-Studio der Barbarossastadt. Das Publikum hat einen Teil des Programms per Befragung mitbestimmt.

Tag der offenen Werkstätten

Zu einem „Tag der offenen Werkstätten“ lädt das Pfalztheater für 14. September in die Arbeitsräume in der Lauterstraße ein. Gesellschaftspolitisch korrekt kündigt die Pressestelle mit geschlechtsneutralen Doppelpunkten an: „Wir bieten ,gläserne Werkstätten’, in denen die Besucher:innen den Mitarbeiter:innen aus Schreinerei, Schlosserei, Malersaal und Polsterei bei der Arbeit zusehen und Fragen stellen können. Jeweils zur vollen Stunde geben Künstler:innen aus allen Sparten Kostproben ihrer Kunst.“

Außerdem geht das Junge Pfalztheater (JUP) mit einem „bunten Mitmach-Programm für Kinder“ an den Start. Das laut Pressemitteilung „freundliche und kompetente Team der Theaterkasse“ bietet „persönliche Beratungsgespräche“ zu allen Angeboten rund um Abonnements und die „Theater-Card“ an. Angekündigt wird zudem ein „Food-Truck“ - also eine mobile Imbissbude.

Das Große Haus wird nach der Renovierung mit einer Gala am Samstag, 27. Oktober, 18 Uhr, Uhr feierlich wiedereröffnet. Sie soll traditionsgemäß einen „ersten Ausblick aufs neue Spielzeitprogramm“ gehen. Unterhaltsam und vergnüglich stellt der Künstlerische Direktor Johannes Beckmann die Ensemblemitglieder sowie Ausschnitte aus den geplanten Produktionen vor. Die Theaterkasse ist nach der Sommerpause wieder ab 31. August geöffnet. Der Vorverkauf für die nächste Spielzeit auf der Internetseite www.pfalztheater.de ist bereits angelaufen und auch während der Ferien möglich.

Im September steuert das Pfalztheater an drei Samstagen mit seinem „Info-E-Bike“ den Kaiserslauterer Wochenmarkt an. Damit sollen „die Marktbesucher:innen“ laut Pressestelle die Möglichkeit erhalten, „neben dem Wochenendeinkauf auch gleich Theatertickets in den Einkaufskorb zu packen“.