Nach allerlei Turbulenzen konnte der italienische Tenor Oreste Cosimo für den Tenorpart in der Operngala „Donizettis Tudor Queens“ verpflichtet werden. Das Konzert am Samstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, Großes Haus, kann somit wie geplant stattfinden.

Neu ist, dass der italienische Tenor Oreste Cosimo den Tenorpart übernimmt. Nachdem ursprünglich Daniel Kim dafür vorgesehen war und er genauso wie der Spanier Celso Albelo kurzfristig absagen musste, ist das Pfalztheater-Team nun glücklich, dass Cosimo einspringen konnte.

Neben den Gastsolistinnen Ina Schlingensiepen und Sofia Soloviy in den Sopranrollen von Donizettis Queens wird er beim ersten Pfalztheaterkonzert der Saison auf der Bühne stehen. Außerdem wirkt Bartolomeo Stasch (Bass) am Galaprogramm unter der Leitung von Generalmusikdirektor Daniele Squeo mit.

Debüt 2008 in Parma

Seit seinem Debüt 2008 in Parma ist Oreste Cosimo im lyrischen Tenorfach an zahlreichen Theatern in Italien – darunter auch immer wieder die Scala in Mailand – zu erleben, aber auch in ganz Europa wie in Breslau, Nizza, Bern und Regensburg.

Das Programm des ersten Pfalztheaterkonzertes der Saison vereint musikalische Höhepunkte aus Gaetano Donizettis Belcanto-Opern „Anna Bolena“, „Roberto Devereux“ und „Maria Stuarda“. Alle drei Opern spielen vor dem historischen Hintergrund der Tudor-Dynastie in England, also der Zeit von Heinrich VIII., Elisabeth I. und Maria Stuart. Das Programm wird von Astrid Vosberg moderiert.

Karten sind an der Theaterkasse erhältlich.