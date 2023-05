Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicht auf die Bühne, aber vor die Kamera holt das Pfalztheater Kaiserslautern seine Schauspieler. In der zweiten Folge der digitalen Reihe „Fundusmonologe“ begab sich Hannelore Bähr in die Tiefen des Dschungels und fand eine bislang unbekannte Spezies mit verblüffender Ähnlichkeit mit so manch einem Zeitgenossen.

Eine Zoologin steht im Walde. Nicht etwa der Beginn eines schlechten Kneipen-Witzes, sondern die Szenerie für den zweiten „Fundusmonolog“ des Pfalztheaters am Freitagabend.