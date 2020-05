Die Freunde des Pfalztheaters Kaiserslautern haben die Vertragsverlängerung mit dem Intendanten Urs Häberli ausdrücklich begrüßt. Das hat Michael Krauß gegenüber der RHEINPFALZ mitgeteilt. Krauß, Vorsitzender des Vereins Theaterfreunde, verweist in einer Stellungnahme auf die bisher gute Zusammenarbeit von Theater und Theaterfreunden.

Dass Häberli weitermacht, sei zu begrüßen, die Verlängerung seines Vertrags „ gerade in Corona-Zeiten sinnvoll“, schreibt Krauß. „Das Theater und die Freunde haben in den vergangenen Jahren in vielen Bereich erfolgreich zusammengearbeitet. Unsere kontinuierlich steigende Mitgliederzahl bestätigt diesen Erfolg; sie liegt derzeit bei über 730 Menschen“, betont Krauß die Bedeutung der Vereinigung, die sich der Unterstützung des Kulturbetriebs in vielfältiger Art verschrieben hat.

„Nach den Wochen des unfreiwilligen Stillstands wäre es jedoch schön, wenn wir in unterschiedlicher Art und Weise auf die prekäre Situation der Künstlerinnen und Künstler hinweisen könnten“ regt der Theaterfreunde-Vorsitzende an. Er denkt dabei etwa an eine „Corona-Sonderausgabe“ des Pfalztheater-Magazins „Rotunde“. Denn: „Auch wenn die finanzielle Situation im Theater nach derzeitiger Sicht und Lage einigermaßen stabil und geordnet scheint, denke ich, dass die Künstlerinnen und Künstler darauf brennen, zu spielen, zu tanzen und zu singen“, so die Einschätzung Krauß’.

„Schwierige Zeit gemeinsam überwinden“

Er verweist auch darauf, dass der Verein Freunde des Pfalztheaters bereits zu Beginn der Coronakrise auf seinen Internetseiten einen Aufruf an Theaterbesucher gestartet habe, auf die Rückvergütung für ausgefallene Aufführungen zu verzichten. „Diesen Appell erhalten wir aufrecht“, unterstreicht Krauß. Seines Wissens sei das Anliegen nicht verhallt.

Krauß verbindet seine Stellungnahme mit einem weiteren Appell: Man biete „der Theaterleitung und dem Bezirksverband Pfalz als Träger des Hauses an, im gemeinsamen Gespräch weitere Ideen der Kommunikation zwischen Künstlern, Publikum und Freunden zu entwickeln“, formuliert der Theaterfreunde-Chef. Er vertritt die Überzeugung, dass dies in der momentan herrschenden Situation durchaus wichtig sei: „Eine gewisse Lähmung durch die für uns alle schwierigen Zeiten gilt es nun zu überwinden.“