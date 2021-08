Was die Verluste angeht, ist das Pfalztheater bislang relativ unbeschadet durch die Corona-Krise gekommen. Denn der Zuschussbedarf des Subventionsbetriebs lag schon vorher bei 90 Prozent. In normalen Zeiten nimmt das Drei-Sparten-Haus durch den Verkauf von Eintrittskarten jährlich drei Millionen Euro ein. Finanziert wird das Theater gemeinsam vom Land, der Stadt und dem Bezirksverband Pfalz. Ein Blick aufs Finanzierungsmodell.

Nur zehn Prozent seiner Ausgaben kann der Musentempel aus eigenen Einnahmen decken. Der vor 25 Jahren eingeweihte Neubau bietet je nach Bestuhlung Platz für bis zu 700 Zuschauer im großen Haus. Die Bühnenfläche beträgt 340 Quadratmeter. Wegen der corona-bedingten Sicherheitsabstände musste die Bestuhlung drastisch reduziert werden. Die Werkstattbühne ist derzeit komplett dicht. Im Hauptgebäude standen bis dato gut 100 Plätze zur Verfügung, nach dem geplanten Wechsel auf eine Belegung im Schachbrettmuster sollen es 250 sein.

„Aber ein Theater ist nicht wirtschaftlich, sondern wesentlich“, betont der Vorsitzende des Bezirkstags, Theo Wieder, der damit ein Bonmot des verstorbenen Theatertitans August Everding aufgreift. Der Bezirksverband Pfalz hat seit 1968 die Trägerschaft des Thalia-Tempels inne. Im RHEINPFALZ-Gespräch erläutert der CDU-Politiker, der gemeinhin als künstlerisch interessierter Musenfreund gilt, die Kostenübernahme. Land, Bezirksverband und Stadt tragen jeweils ein Drittel. Im Detail ist es etwas komplizierter.

Über 20 Millionen Euro Kosten im Jahr

Die laufenden Aufwendungen des Pfalztheaters liegen derzeit bei 23,1 Millionen Euro pro Jahr. Der Löwenanteil entfällt aufs Gehalt der rund 340 Mitarbeiter. Dagegen betragen die Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten gerade mal drei Millionen. „Von den nicht durch Erlöse gedeckten Kosten“, wie es auf Verwaltungsdeutsch heißt, übernimmt das Land 40 Prozent.

Was dann an Verlusten bleibt, deckt die Stadt Kaiserslautern zu gleichfalls 40 Prozent. „Im laufenden Jahr sind das fünf Millionen Euro“, rechnet Wieder vor. „Den Rest zahlt der Bezirksverband.“ Dieser trägt ferner alle Investitionen, „die den Betrieb des Theaters betreffen“. So schlug unlängst die Erneuerung der Bühnentechnik mit zwei Millionen zu Buche. Demnächst steht eine neue Bestuhlung an, für die Installierung einer moderneren Übertitelanlage steuerten die „Freunde des Pfalztheaters“ vor zwei Jahren rund 30.000 Euro bei.

Förderverein wichtige Säule des Pfalztheaters

Auch laufende Produktionen und die Jugendarbeit werden von diesem über 700 Mitglieder starken Förderverein mit Geldzuwendungen unterstützt. „Die ,Freunde’ leisten einen wesentlichen Beitrag zur Theaterarbeit“, sagt Wieder. „Sie sind wichtig nicht nur als Finanzierungspartner, sondern auch als Imageträger in der Außenwirkung des Hauses.“

Der Bezirkstagsvorsitzende betont, dass der Lauterer Musentempel „kein Theater für die Stadt, sondern für die gesamte Region ist“. Das Haus werde in einem Akt „großer Innensolidarität“ gemeinschaftlich von allen pfälzischen Kommunen finanziert. Dennoch profitiere die Universitätsstadt, die sich gern als IT-Zentrum darstellt, maßgeblich von der „Fern- und Außenwirkung des Theaters“, wie Wieder sagt.

Auslastungszahlen noch ausbaufähig

Auch weitere Einrichtungen des Bezirksverbands – also Pfalzgalerie und -bibliothek sowie das Institut für Pfälzische Geschichte – seien wesentliche Standortfaktoren für Kaiserslautern. „Man muss wissen, was man hat“, sagt Wieder. „Was die Finanzierung des Theaters betrifft, hat die Stadt in diesem Modell den mit weitestem Abstand günstigsten Ansatz“.

Ein Theater mit pfalzweiter Anziehungskraft steht einer Industriestadt mit Wissenschafts- und Forschungsambitionen zweifellos gut zu Gesicht. Dass sich dieses Alleinstellungsmerkmal auch auf Besucherströme auswirkt, kann bei der Etatplanung des mit zwei Milliarden Euro verschuldeten Oberzentrums nicht außer Acht gelassen werden. Dass die vom Deutschen Bühnenverein veröffentlichten Auslastungszahlen des Lauterer Theaters ausbaufähig sind, steht auf einem anderen Blatt. In Sachen Eigenmarketing und Öffentlichkeitsarbeit ließe sich mancherlei verbessern.

Gutachten mit geheimem Inhalt

Was ansonsten zu optimieren ist, geht möglicherweise aus dem 2019 vorgelegten Gutachten eines auf Kulturstrategien spezialisierten Bewertungsbüros hervor. Zum tatsächlichen Inhalt dieses Papiers verweigern bislang sowohl das Theater als auch der Bezirksverband jegliche Auskunft.

Es ist ein geheimes Dossier über die Verwendung öffentlicher Gelder! Umso mehr machen Flüsterparolen hinter vorgehaltener Hand die Runde. Sie vermitteln teils strahlende, teils verdüsterte Perspektiven. Einsparpotenziale in nennenswertem Umfang sind nur schwer vorstellbar, eventuelle Stolpersteine bei der internen Organisation eher. Darauf deutet auch eine derzeit stattfindende Mitarbeiterbefragung hin. Dem Vernehmen nach soll sie demnächst abgeschlossen werden.

Spielplan für die nächsten Monate steht

Für die Ausstattung der Bühnenproduktionen steht jedenfalls ein relativ geringer Betrag zur Verfügung, nämlich 400.000 Euro. Ende Oktober bringt Intendant Urs Häberli in eigener Regie die Mozart-Oper „Die Milde des Titus“ auf die Bühne, am Pult wird der neue Generalmusikdirektor Daniele Squeo stehen. Danach sind für die aktuelle Spielzeit unter anderem die Roman-Bearbeitung „Tyll“, die Rockoper „Paradise Lost“ von Andy Kuntz sowie das Musical „Songs for a new World“ vorgesehen.

Ob alle Premieren stattfinden können wie geplant, ist angesichts der aktuellen Corona-Entwicklung durchaus unsicher. Die Finanzplanung muss dennoch auf stabilen Fundamenten stehen. Theo Wieder: „Das Konzept ist mittelfristig und auf mehrere Jahre ausgerichtet, weil das Theater frühzeitig planen und Verträge schließen muss.“