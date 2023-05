Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein ausverkauftes Haus sieht normalerweise anders aus und der Beifall des Publikums nach einem furiosen Finale klingt gewöhnlich auch lauter. Doch das Übliche, das Gewohnte, war Nebensache, als sich am Samstagnachmittag zum ersten Mal nach langen Monaten der kunstfreien Zeit im Pfalztheater dort wieder der rote Vorhang öffnete.

Was hätte schon schiefgehen sollen, wenn selbst das Wetter mit strahlendem Sonnenschein in einer Eröffnungsinszenierung so perfekt mitspielte, in der das „C-Wort“ ständig präsent