Das Tanzensemble Kaiserslautern tanzt auf Einladung der Landesregierung von Aragon beim Festival „Lyrik und Tanz“ in Saragossa. Eine große Ehre.

Das Tanzensemble des Pfalztheaters Kaiserslautern unter der künstlerischen Leitung von Luisa Sancho Escanero gastiert am 27. Januar auf Einladung des Festivals „Lyrik und Tanz“ im „Palacio de Congresos“ im spanischen Saragossa. Veranstalter des Festivals ist die Landesregierung von Aragon.

Das Tanzensemble tritt auf mit „The Red Thread“ (Der rote Faden), eine Choreographie von Alba Castillo, die in der Spielzeit 2022/23 im Großen Haus zu sehen war. Das Festival festigt in seiner dritten Ausgabe seinen herausragenden Stellenwert im Kulturkalender der Region Aragon. Ziel ist, die regionale Szene mit hochwertigen und internationalen Produktionen zu beleben.

Zurück in die Heimat

„Wir haben uns riesig gefreut, in meiner Heimatstadt gastieren zu dürfen“, so Sancho Escanero, die in Saragossa ihr Ballettstudium absolviert hat. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir ausgewählt wurden und eine Einladung zum Festival ,Lyrik und Tanz’ erhalten haben. Internationale Kooperationen sind für uns sehr wichtig, so zeigen wir der Welt, was wir in Kaiserslautern leisten und holen uns gleichzeitig neue Impulse für unsere Arbeit mit nach Hause“.

Nach seiner Rückkehr erwartet das Tanzensemble Kaiserslautern eine intensive Vorbereitungsphase auf die kommende Premiere: Der renommierte Choreograph Alan Lucien Øyen studiert mit dem Ensemble seine Choreographie „Beautiful Failure“ ein. Es handelt sich um eine Uraufführung, die ab dem 24. Februar im Großen Haus zu sehen sein wird. Infos und Karten unter www.pfalztheater.de.