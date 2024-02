In Vorbereitung auf die Premiere des Schauspiels „Planet der Hasen“ lädt das „Junge Pfalztheater“ am Samstag, 10. Februar, um 10 Uhr bei freiem Eintritt zu einer Ausgabe aus der Reihe „Einblicke“ ein.

Die Regisseurin Dominique Enz und Ausstatterin Eva Lillian Wagner geben Einblicke in ihre Arbeit mit dem Stück, im dem es um zwei Hasen geht, die sich gemütlich am Pool räkeln. Es könnte alles so schön sein, wäre da nicht ein Problem: Der Planet wird allen Voraussagen zufolge in zehn Tagen explodieren. Können die Hasen den Schlamassel noch aufhalten? Die Autorin Tina Müller widmet sich den Themen Nachhaltigkeit und Klimawandel, ohne sich in Schreckensfantasien zu verlieren. Es moderiert der Dramaturg des „Jungen Pfalztheaters“, Philipp Matthias Müller. Außerdem kann eine Live-Probe mit den Schauspielerinnen Josephine Raschke und Helena Vogel verfolgt werden. Die Premiere von „Planet der Hasen“ findet am Freitag, 16. Februar um 16 Uhr auf der Werkstattbühne statt.