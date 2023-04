Nach dem schlimmen Wasserschaden im Pfalztheater soll Anfang Mai mit der Erneuerung des Bühnenbodens begonnen werden. Das hat Udo Holzmann, Leiter des Referats Gebäudewirtschaft bei der Stadtverwaltung, am Montag im Stadtrat erklärt. Zwei Fachfirmen hätten ein Angebot abgegeben. Das Unternehmen, das nach Ostern den Zuschlag erhalten hat, sei schon an der Materialbeschaffung. Problematisch sei, dass die Firma nur bis Ende Juni im Pfalztheater sein könne, weil sie dann für die Ferien schon in anderen Spielstätten für Bühnenarbeiten gebucht sei. Erst danach könne es in Kaiserslautern weitergehen. „Wir hoffen, dass die Bühne im September zum Start der neuen Theatersaison wieder bespielbar ist. Man kann das Haus nach der Corona-Pandemie nicht noch einmal auf Null setzen. Aber zu hundert Prozent können wir es nicht sagen“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Weichel, der davon ausgeht, dass die Stadt künftig höhere Zuschüsse für das Pfalztheater zahlen muss.

Kostenübernahme noch nicht final geklärt

Derzeit hat das Pfalztheater seinen Spielbetrieb ins Theaterzelt am Warmfreibad verlegt, spielt auf der Werkstattbühne und unternimmt Gastspiele in die ganze Pfalz. Ob Folgekosten des Wasserschadens wie Zeltmiete und Bustransfers an andere Spielorte von der Versicherung übernommen werden, sei noch offen, sagte der OB auf Anfrage von Brigitta Röthig-Wentz (FDP). Die Kosten für die Schäden im Gebäude übernehme die Versicherung. Weichel betonte, beim Referat Gebäudewirtschaft sei eine Mitarbeiterin freigestellt worden, die sich nur um die Sanierung des Theaters kümmere. „Wir arbeiten unter Hochdruck daran, dass das Pfalztheater schnell seinen Betrieb wieder aufnehmen kann.“