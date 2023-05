Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bis zum Sommer werden im Großen Haus des Pfalztheaters keine Aufführungen über die Bühne gehen können. Der Schaden, den die Fehlfunktion der Sprinkleranlage verursacht hat, ist noch nicht komplett erfasst. Vorsichtigen Schätzungen zufolge ist es ein mehrfacher Millionenbetrag. Und da ist da noch die Zeltlösung.

Der 19. Dezember 2022 sei ein Datum, das am Pfalztheater „dauerhaft in Erinnerung bleiben wird“, sagte der Vorsitzende des Bezirksverbandes Pfalz, Theo Wieder (CDU), am Montag