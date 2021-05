Die Lust hat im Pfalztheater in der Tat nie genug – auf das Schauspielern, das Tanzen, das Musizieren. Drum zeigte das Dreispartenhaus am Freitagabend über seinen Youtube-Kanal die vierte Folge des digitalen Shakespeare-Projekts „… die Lust hat nie genug!“, bei der Schauspiel, Tanz und Musik Shakespeares Sonette bebildern und vertonten. Im Mittelpunkt stand das Sonett Nr. 14.

„Nicht in den Sternen schärf’ ich meinen Blick – Und denke doch ein Astronom zu sein. – Nicht weil ich Gutes oder Missgeschick, – Pest, Hunger, Wittrung könnt prophezein: – Noch weiß ich auf ein Haar das Glück zu deuten; – Wann einen Donner, Wind und Regen trifft.“ Langsam und bedächtig schreitet Schauspielerin Jelena Kunz über die Bühne und spricht mit einfühlsamen Worten und deutlicher Artikulation diese unsterblichen Zeilen. Der Klang der Worte ist für sich allein schon eine Art Musik, denen die Sprecherin eine pastellrote Farbe verleiht. In den Händen trägt sie eine Glaskugel, aus der sie wohl die Zukunft vorhersagen möchte. Völlig lässt sie sich von dem Shakespeare-Sonett absorbieren.

Schwermütig könnte man werden, wenn man sich in Shakespeares Texte vertieft. „Nein, deine Augen sind mein Quell der Klarheit – Die sichern Sterne geben Kunde mir – Dass Schönheit weiter blühen wird und Wahrheit – Wenn du ein neu’ Geschlecht erweckst aus dir. – Wo nicht, dann sag’ ich dies von dir voraus: – Mit dir stirbt Schönheit und lischt Wahrheit aus.“ Der Vergleich von Sternen mit Augen ist eine traditionelle Liebesgeschichte, in der der Geliebte die Eigenschaften von allem annimmt, was engelhaft und himmlisch ist.

Zum Schauspiel gesellen sich Gesang, Musik und Tanz

So klingt das „Goldene Zeitalter“ Englands: Vergänglichkeit und Tod, die Nichtigkeit menschlichen Handelns, Tränen, Schmerzen, Trauer und Dunkelheit sind prägende Begriffe für das Lebensgefühl der elisabethanischen Zeit. Die Epoche habe unter einer tiefgreifenden Entwurzelung der Welt und ihres Sinns gelitten, konstatiert der Shakespeare-Forscher Terry Eagleton. Kulturell war es trotzdem eine „goldene“ Zeit um 1600. Nicht nur wegen Shakespeares Sonetten und Dramen, sondern auch in musikalischer Hinsicht. Es wimmelte nur so von bedeutenden Musikern: wie William Byrd, Orlando Gibbons, John Bull, Peter Philips und nicht zuletzt John Dowland und Thomas Morlay. Kein anderes Mal ist die Musik englischer Komponisten maßstabsetzend für ganz Europa.

Das Pfalztheater jedoch entschied sich für Johann Sebastian Bach: die „Aria“ aus den „Goldberg Variationen“. In dem oben genannten Spannungsfeld zwischen tiefer Melancholie und Vergänglichkeit scheint Mirei Arai diese „Aria“ förmlich zu genießen, im Tempo immer wieder verzögernd, im Gesamtverlauf sehr beschaulich. Vernunft, Zuverlässigkeit und Übersicht – all diese Vorzüge muss man ihr attestieren, ohne den Biss einer Virtuosenschlange und den Pfeffer einer Klavierköchin, die sich auch auf die Experimente des Würzens einlässt, vermissen zu lassen.

Mit anmutigen Bewegungen schwebt die spärlich bekleidete Daniela Castro-Hechavarria förmlich über die Bühne. Aus den Fingern und Händen heraus über die Arme und den ganzen Körper hinweg entwickelt die Tänzerin ihren modernen, rhythmisch prägnanten Ausdruckstanz. Mit nahezu artistischer Biegsamkeit und Geschmeidigkeit gleitet sie dahin, mit weit ausholenden Armen, krümmt sich über dem Boden, um schließlich sich genussvoll langsam über die Kugel zu beugen und sie wie einen Geliebten zu streicheln. Aus dem Off klingt schließlich die wunderbar sonore Stimme von Jan Henning Kraus, der das Sonett in Originalsprache rezitiert und dem Ganzen damit die Krone aufsetzt.

Eine Ode an das Leben, an die Jugend. Sprache, Musik und Tanz fügen sich zusammen zu großer Kunst. Die Lust an der Schauspielerei ist im Pfalztheater mit keinem Deut verloren gegangen. Im Gegenteil: Die Lust hat nie genug! Kunstliebhaber sollten dieses Sonett auf keinen Fall versäumen.

Zu sehen ist die neue Sonett-Folge auf allen digitalen Kanälen des Pfalztheaters: www.youtube.com/Pfalztheater, www.facebook.com/Pfalztheater und www.instagram.com/Pfalztheater.