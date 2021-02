Intendant Urs Häberli wird das Pfalztheater im Sommer 2022 verlassen. Das teilte der Bezirksverband Pfalz als Träger des Dreispartenhauses am Donnerstagnachmittag mit. Der 60-jährige Regisseur und Impresario gibt seinen Posten damit zum Ende seines bereits im Vorjahr verlängerten Vertrags auf.

Die Entscheidung habe Häberli „einvernehmlich mit dem Bezirksverband“ getroffen, hieß es. Im Übrigen war er gestern „ganztägig nicht zu erreichen“, wie die Pressestelle des Theaters auf RHEINPFALZ-Anfrage wissen ließ. Der Bezirksverband zitierte ihn mit den Worten: „Ich blicke auf eine spannende und intensive Zeit zurück.“ Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder (CDU) bescheinigte dem Intendanten, er habe das Theater „mit großem Engagement über viele Jahre erfolgreich geleitet“.

Der gebürtige Berner kam 2002 zunächst als künstlerischer Betriebschef und Operndirektor nach Kaiserslautern. Mit Beginn der Spielzeit 2012/13 wurde er Nachfolger des nach Innsbruck wechselnden Intendanten Johannes Reitmeier. Bekannt machten ihn diverse aufwendige Operninszenierungen, zum Teil auch als Gastregisseur an anderen Bühnen im In- und Ausland. Am Pfalztheater habe er „immer wieder besondere Akzente durch eindrucksvolle Inszenierungen und neue Ideen“ gesetzt, sagte Wieder.