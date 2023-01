Eine kostenlose Busfahrt zum Gastspiel der „Woyzeck“-Inszenierung in Neustadt bietet das Pfalztheater am kommenden Montag, 23. Januar, an. Wegen des Wasserschadens kann die Inszenierung in dieser Spielzeit nicht mehr wie geplant im Großen Haus des Pfalztheaters laufen.

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Dramenfragment Georg Büchners aus dem Jahr 1837. Für die Bühnenfassung, die auch Grundlage der Pfalztheater-Inszenierung ist, hat Tom Waits mit seiner Frau, der Songtexterin Kathleen Brennan, eine laut Theater „gleichermaßen brutale wie sensible“ Musik geschrieben, in der aggressive Rhythmik und romantische Melodien das Leid von Büchners Figuren spiegeln. Die Songs mit dem typischen Waits-Sound aus Jahrmarktsmusik, traurigen Walzern und melodiösen Balladen greifen die Stimmung einzelner Szenen auf und verstärken, was Büchner von den verzweifelten Lebensumständen armer Menschen erzählt.

Mit Live-Band

Nicolai Sykosch führt Regie und entwarf selbst das Bühnenbild. Die musikalische Leitung hat Andreas Dziuk. Es spielen Hannelore Bähr, Jelena Kunz, Meike Anna Stock, Oliver Burkia, Robert Flanze, Stefan Kiefer, Henning Kohne und Jan Henning Kraus, eine Live-Band begleitet das Bühnengeschehen.

Karten für die Aufführung im Saalbau in Neustadt am Montag, 23. Januar, um 20 Uhr, gibt es ab sofort an der Theaterkasse unter E-Mail vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder Telefon 0631 3675 209. Im Angebot enthalten ist laut Theater ein kostenloser Busshuttle-Service. Abfahrt ist am Pfalztheater um 18.30 Uhr. Bei Kartenbuchung sollen die Käufer angeben, ob dieser Service erwünscht ist. Die Vorstellung selbst dauert rund eine Stunde und 40 Minuten.