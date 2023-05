Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mit einer Uraufführung startet das Pfalztheater in die Saison. Am 1. Oktober hebt sich der Vorhang zu „Bürckel!“. Das Werk ist eine Auftragsarbeit des Lauterer Theaters aus der Feder des renommierten Autors Peter Roos, der in der Pfalz geboren und aufgewachsen ist. Im Mittelpunkt des Ein-Personen-Stücks über die Frau des Nazi-Gauleiters Bürckel steht Hannelore Bähr, Regie führt Susanne Schmelcher. Ein Probenbesuch.

Ganz in Blau – seit Jahren seine Erkennungsfarbe – erscheint der Autor zum RHEINPFALZ-Gespräch. An seiner Seite seine Lebensgefährtin Friederike Hassauer