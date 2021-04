„Bei Anruf: Wort!“ heißt die Telefonaktion des Pfalztheaters. Sie ermöglicht dreimal wöchentlich mit den Mitgliedern des Schauspielensembles in Kontakt zu treten. Die Aktion wurde nun bis Sonntag, 2. Mai, verlängert.

Dreimal wöchentlich lesen Schauspielerinnen und Schauspieler des Pfalztheaters Gedichte, kurze Balladen und Fabeln am Telefon vor. Jeweils zwischen zwei und fünf Minuten lang entstehen so Eins-zu-Eins-Begegnungen, zwar auf Distanz, aber live, emotional und sinnlich.

Jeweils dienstags und donnerstags zwischen 18 und 19 Uhr und sonntags für Kinder und Familien von 11 Uhr bis 12 Uhr sind die Ensemblemitglieder unter der Telefonnummer 0157/52306340 erreichbar. Wer abhebt und was gelesen wird, bleibt eine Überraschung. „Bei Anruf: Wort!“ endet mit der „Kinderstunde“ am Sonntag, 2. Mai.

Anfang Februar ist diese Aktion gestartet. „Mit großem Erfolg“, wie das Pfalztheater mitteilt. Vor allem komme sie beim Publikum so gut an, weil insbesondere Menschen, die nicht so häufig oder einfach nicht so gerne digital unterwegs seien, auf analogem Weg und persönlich mit den Theaterleuten in Kontakt kommen können. Diese telefonische Poesie-Ambulanz hat laut dem Pfalztheater sogar Tradition. Nicht nur in Pandemiezeiten, schon im 19. Jahrhundert seien ganze Opern-und Theateraufführungen in die Salons des Pariser Bürgertums übertragen, live per Telefon.