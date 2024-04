Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die sehr schrill geratene Neuinszenierung von „Arsen und Spitzenhäubchen“ am Pfalztheater Kaiserslautern stößt derzeit im Publikum nicht nur auf Beifall. Wem die aktuelle Fassung missfällt, der oder die mag an eine Aufführung von 1985 denken, als Sibylle Beuttner und Erika Groß die greisen Mord(s)schwestern spielten. Letztere wird an diesem Sonntag 90 Jahre alt.

Erika Groß lebt heute in einem Seniorenpflegeheim in Pforzheim. Von der Bühne hat sie sich die gebürtige Berlinerin, die über zehn Spielzeiten dem Ensemble des