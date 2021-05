Wenn’s drinnen nicht geht, dann lädt das Pfalztheater eben ins Freie ein. Zum ersten Mal startet das Dreispartenhaus eine Hoftheater-Saison mit einem Programm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Intendant Urs Häberli war der Ideengeber für dieses Openair-Programm, das auch zukünftig fester Bestandteil des Programms bleiben soll. Das Besondere: Im Innenhof, der von dem Theatergebäude und der Villa Munzinger umsäumt wird, ist eine Openair-Bühne aufgebaut. Ihr gegenüber werden derzeit 50 Stühle fürs Publikum aufgestellt. Je nach der aktuellen Corona-Lage kann ihre Zahl aufgestockt werden.

Nachdem die Corona-Krise das kulturelle Leben lahmgelegt hat, schlägt das Pfalztheater einen neuen Weg ein. „Die jetzt ins Leben gerufene neue Openair-Spielstätte bedeutet in diesen Zeiten eine wichtige Option für die Theaterschaffenden. Durch die Pandemie mussten zahlreiche Premieren entfallen. Jetzt können doch einige Vorhaben auf der Bühne im Theaterhof realisiert werden“, erläutert Pressesprecher und Schauspieler Günther Fingerle.

Reizvoll für Akteure und Publikum

Für die Künstler stelle das Freilufttheater eine teilweise neue, aber auf jeden Fall besondere Art der Berufserfahrung dar. Zudem sei die Möglichkeit im Freien zu spielen, zu singen und zu musizieren auch in normalen Zeiten ein Gewinn. „Denn in jedem Sommer hat Freilicht immer einen großen Reiz, auch fürs Publikum.“

Eingeläutet wird die Hoftheater-Saison am Samstag, 5. Juni, mit einem „Romeo & Julia“-Projekt unter der Regie von Yvonne Kespohl. Erzählt wird Shakespeares Liebesgeschichte, ergänzt durch ein „Mixtape“ mit Titeln aus der Zeit, in der Musikkassetten noch angesagt waren. Live begleitet wird das Ensemble von Musikern der Band „Fibel“.

Evergreens und „Sommerserenaden“

Mit seinem achten Schlagerabend am 11. Juni begibt sich Fingerle als Entertainer gemeinsam mit Pianist Frank Kersting auf eine „Sentimental Journey“ zu den Filmoperetten Komponist Werner Richard Heymann der Weimarer UfA-Zeit.

Unter dem Titel „Sommerserenaden“ laden Orchester-Ensembles unter Leitung von Kapellmeister Olivier Pols am 18. Juni zu Freiluftmusik für Streicher- und Bläserensembles. Auf dem Programm stehen Werke von Richard Strauss, Antonin Dvorák, Edvard Grieg und Peter I. Tschaikowsky.

Musikalisches Porträt der Hildegard Knef

Von und mit Astrid Vosberg, Adrienn Cunka, Monika Hügel und anderen geht es im Familienprogramm auf eine musikalische Reise durchs Märchenland. Gemeinsam präsentieren sie am 26. Juni Filmmelodien wie „Sei hier Gast? – Voll gerne!“

Am 14. Juli begeben sich Hannelore Bähr und Frank Kersting am Klavier auf Spurensuche durch Leben und Schaffen von Hildegard Knef. Mit ihrem musikalisch-biografischen Abend „Ich bin zu müde, um schlafen zu gehen …“ porträtiert Bähr auch ein schillerndes Stück deutscher Geschichte.

Am 12. Juni ist das Chawwerusch-Theaters aus Herxheim zu Gast. Mit „Liberté, wir kommen!“ zeigt es in einer aufrührerisch-anrührenden Geschichte und mit Livemusik auf, wie die Französische Revolution in die Pfalz kam.

Info

Am Dienstag, 18. Mai, startet der Vorverkauf. Von Dienstag bis Freitag ist die Ticket-Hotline „Hoftheater“ unter der Telefonnummer 0631/3675-209 von jeweils 11 bis 14 Uhr geschaltet. Die verkauften Karten werden zugeschickt. Bei schlechtem Wetter entfallen die Veranstaltungen. Das komplette Programm mit allen Aufführungsterminen ist im Internet unter www.pfalztheater.de zu finden.