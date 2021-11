Auch am Pfalztheater gilt ab sofort 2G als Voraussetzung für den Zugang zu den Vorstellungen und Konzerten. Die für den Jahreswechsel angekündigte Vollbestuhlung ist verschoben worden, Schul- und Kindergartenaufführungen sind coronabedingt abgesagt.

Im Gegensatz zu bisher reicht der Nachweis eines tagesaktuellen Testes nicht mehr aus, alle Besucher müssen beim Einlass einen gültigen Nachweis über ihre vollständige Impfung oder eine Genesung vorlegen. Die geltenden Ausnahmen für Kinder und Jugendliche sind tagesaktuell auf der Homepage des Pfalztheaters einzusehen. Darüber informierte das Pfalztheater am Dienstag. Alle, die die 2G-Kriterien aktuell nicht erfüllen, aber im Vorverkauf bereits Karten erworben haben, können sich an der Theaterkasse melden. Das Pfalztheater hat eine Umtausch- und Stornierungsregelung ausgearbeitet.

In Abstimmung des Pfalztheaters mit seinem Träger Bezirksverband Pfalz wurde außerdem beschlossen, bei Aufführungen im Großen Haus wie auch auf der Werkstattbühne bei einer Belegung im „Schachbrettmuster“, also auf Abstand zwischen Besuchern, zu bleiben – nach augenblicklicher Beschlusslage zumindest bis Ende Januar. Die für Silvester und Neujahr geplante Öffnung zur Vollbestuhlung wird also nicht umgesetzt, auch die Veranstaltungen an diesen Tagen bleiben bei einem Saalplan im „Schachbrett“. Mit dem Sitzen auf Abstand, der eingeschränkten Zuschauerzahl sowie der Maskenpflicht in den Foyers bis zum Sitzplatz soll eine größtmögliche Sicherheit in der aktuellen Phase der Coronapandemie gewährleistet werden.

Die Entscheidung zur Absage ist nicht leichtgefallen

„Schweren Herzens“, heißt es in der Mitteilung, sei die Entscheidung gefallen, alle exklusiv für Schulen und Kitas geplanten Vormittags-Vorstellungen der Kinderstücke „Die kleine Hexe“ und „Ox & Esel“ abzusagen. Die Premiere „Die kleine Hexe“ am Samstag, 27. November, wie auch alle anderen Familienvorstellungen an den Wochenenden und an Weihnachten finden jedoch statt, es gelten die aktuellen Zugangsregelungen. Dasselbe gilt für „Ox & Esel“ auf der Werkstattbühne, die Premiere ist für den 18. Dezember vorgesehen. Klassenzimmerstücke sowie theater- und musikpädagogische Workshops und ähnliche Veranstaltungen in Schulen und Kitas könnten aktuell nicht durchgeführt werden.

Das Pfalztheater hoffe, mit diesen Vorkehrungen den Spielbetrieb mit Produktionen wie „Schöne Bescherungen“, „Tyll“ und „Die Italienerin in Algier“ im Großen Haus und „Tanz.5: What’s next?“, „Enigma“ und „Bürckel!“ auf der Werkstattbühne sowie den vorweihnachtlichen Konzertprogrammen weiter aufrechterhalten zu können. Tagesaktuelle Informationen: www.pfalztheater.de.rhp/bgi