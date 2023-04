„Tschtschtsch“ tönte es aus zahlreichen Kinderkehlen. Wie klingt doch gleich eine Dampflok? Wie hört sich eine Hummel an? Zusammen mit Aymeric Catalano, Chordirektor des Pfalztheaters, ließen am Donnerstag rund 175 Grundschüler beim „Tag der Musik“ ihre Stimmbänder vibrieren.

Bereits seit mehr als zehn Jahren bietet das Pfalztheater an diesem Tag ein vielfältiges Programm für Kinder. Am Donnerstag tummelten sich nach der coronabedingten Pause wieder zahlreiche Schulklassen aus der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern in den Hallen des Schauspielhauses. Hauptverantwortlich für die Veranstaltung ist die Musik- und Konzertpädagogin Desirée Kohl. Insgesamt 175 Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen kamen in den Genuss des interaktiven Spektakels. „Uns geht es mit dem Tag der Musik darum, Musik erlebbar zu machen“, beschreibt Andreas Bronkalla, der Chefdramaturg, warum das Pfalztheater diesen Tag anbietet. Durch den Tag der Musik sollen die Barrieren zwischen den Kindern und der Musik abgebaut werden. Das Angebot gebe den Kindern eine Möglichkeit, die eigene Kreativität durch die Musik zu entdecken. Besonders der Gemeinschaftswert des für die Kinder vielfältig gestalteten Programms stand laut Bronkalla im Vordergrund.

Viel Zeit in die Planung investiert

„Die Planungen zum Tag der Musik dauern mehrere Monate, wobei die vergangenen zwei Monate besonders intensiv waren“, sagt Bronkalla. Der Veranstaltung liege dabei ein klares pädagogisches Konzept zugrunde. „Wir wollen nicht belehren, sondern begeistern“, beschreibt der Chefdramaturg die pädagogischen Leitlinien des Pfalztheaters, die bei der Veranstaltung zum Tragen kommen. Für die Kinder wurden dabei insgesamt sieben Stationen kreiert, an denen sie Musik spielerisch erleben konnten. Für Begeisterung bei den Kindern sorgte dabei ein interaktives Spiel frei nach dem Fernsehklassiker „1,2 oder 3“. Dabei konnten die Schüler ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Stimmbänder wurden ebenfalls mächtig beansprucht: Unter Leitung von Chordirektor Aymeric Catalano ahmten die Kinder begeistert den Klang einer Dampflok und einer Hummel nach. Verschiedene Lieder, die zum Mitsingen einluden, standen bei der von Catalano betreuten Station ebenfalls im Vordergrund. Auch im Orchesterraum zeigten die Kinder ihr Können. Mit der Hilfestellung von Musikern des Pfalztheaters konnten die Teilnehmer ausprobieren, wie man Kontrabass, Geige und Bratsche einen Klang entlockt.

Vom Blick hinter die Kulissen begeistert

Begeistert waren die Schüler auch vom Blick hinter die Kulissen des Hauses. Der Gang vorbei an Maske und Technik sorgte bei den Schülern für erstaunte Blicke. Aus den Reihen der Kinder ist ein „wow“ zu hören. „Musik muss erlebt werden. Wir wollen das Haus mit den Lehrangeboten für alle Altersklassen offen halten“, erklärt Bronkalla. Die vergangenen Jahre hätten gezeigt, dass das Pfalztheater verstärkt das Interesse an der Musik wecken müsse. Zudem sollen den Kindern durch die Veranstaltung „sinnliche Eindrücke der Musik“ geboten werden, so Bronkalla. Das Pfalztheater möchte auf diesem Weg eine Chance nutzen, „die junge Generation zu begeistern“, bekräftigt Bronkalla.